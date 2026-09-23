Modena, al via la nuova maratona di 40 giorni per la vita

Nuovamente, dalle ore 17,30 di oggi, centinaia di volontari si alterneranno all’inizio del viale di accesso al Policlinico di Modena dalle 7 alle 19 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino a domenica 1° novembre, nell'ambito della settima edizione di 40 giorni per la vita, l'iniziativa di sensibilizzazione contro l'aborto.

'Pregheremo affinché cessi ogni violenza ed ingiustizia verso i più fragili ed indifesi, con un mite gesto in grado di parlare a tutti i cuori' - affermano gli organizzatori che sottolineano come gli incontri e l'attività portata avanti in questi anni ha portato a importanti risultati. 'La soddisfazione più grande in questi anni è stata la testimonianza di chi, avendoci visto, ha scelto di tornare sui propri passi e di accogliere con gioia la vita che già viveva in lei. Così come la partecipazione ed il sostegno di medici che in passato hanno praticato aborti e di donne che hanno vissuto questo trauma. Numerosi sono stati anche i segnali di apprezzamento di questa preghiera da parte di tanti passanti, unitamente anche a qualche critica. La speranza di chi prega è che la nostra società esca dall’indifferenza, e prenda a cuore le mamme ed i loro figli, dandosi finalmente da fare per rendere possibile la continuazione della gravidanza anche quando è ostacolata dalle persone intorno o per le circostanze in cui è avvenuto il concepimento'. Oggi, alle 17,30, nel piazzale lungo il viale di accesso, si terrà il momento iniziale della campagna.

