Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Urbanistica, Mezzetti mette in discussione attuali vincoli di consumo suolo: 'Serve risposta sociale al problema casa'

Urbanistica, Mezzetti mette in discussione attuali vincoli di consumo suolo: 'Serve risposta sociale al problema casa'

'Discutere di questo senza tabù nel momento in cui si dovesse procedere all'aggiornamento della legge regionale'

2 minuti di lettura

'Accolgo positivamente il percorso che il Presidente De Pascale e l'assessora Priolo ci hanno proposto, a partire da oggi, per aggiornare la legge urbanistica regionale. Credo infatti che sia necessario mettere mano a questo provvedimento che contribuii a varare anch'io, visto che al tempo ero Assessore in Regione Emilia-Romagn'. Il sindaco Massimo Mezzetti apre al percorso avviato questa mattina a Bologna, nella sede dell'Opificio Golinelli, nell'ambito del convegno dedicato alla rigenerazione urbana in cui è stato invitato a parlare del grande intervento di recupero delle ex Fonderie Riunite.

Mezzetti è tornato su un tema cruciale per la città e per il lavoro della sua Giunta, quello della casa. 'C'è un'enorme esigenza di edilizia residenziale sociale – ha detto – da destinare alla cosiddetta fascia grigia della popolazione e per contrastare la bolla speculativa come non esito a chiamare la situazione che viviamo a Modena rispetto al bisogno di casa, in affitto ma anche in vendita'.

Il sindaco ha spiegato che le norme attuali rendono particolarmente difficile per un'azienda la rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di edilizia residenziale sociale e questo può diventare un problema molto serio perché 'se non riusciamo a rispondere adeguatamente al bisogno di case i prezzi saranno destinati a crescere e le persone che vengono qui per lavorare se ne andranno'.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni


Mezzetti si è quindi chiesto in forma dubitativa se gli attuali vincoli al consumo di suolo consentiti non limitino un bisogno di risposta sociale al problema casa. Ha auspicato che si possa discutere di questo senza tabù nel momento in cui si dovesse procedere all'aggiornamento della legge regionale tenendo comunque fermo l'obiettivo della riduzione del consumo di suolo e dunque procedendo alla desigillazione di aree alternative a quelle che andrebbero ad essere utilizzate.


L'esperienza della maxi riqualificazione della grande area delle ex Fonderie riunite è stata presentata dal primo cittadino di Modena nell'ambito della tavola rotonda che si è svolta proprio nella sede dell'Opificio Golinelli che lo ha visto confrontarsi con il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni che ha parlato dell'area ex Amga, con Omar Fulvio Bertoni di Balck box Milano e con Diego Farina, coordinatore della Federazione degli Ordini degli Architetti dell'Emilia-Romagna. In questo ambito Mezzetti ha confermato quanto detto recentemente anche in Consiglio Comunale sulla volontà di insediare nell'area riqualificata la Manifattura del XXI secolo, ovvero un polo dedicato a imprese, ricerca, innovazione e nuove attività produttive, con la presenza di realtà attive nei settori della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale, della mobilità e dei servizi, insieme ad attività di ricerca universitaria, startup, incubazione d’impresa e coworking.

Funzioni a cui potranno affiancarsi spazi per eventi, attività aperte alla città, servizi comuni e ristorazione. Su questo l'Amministrazione sta impostando un lavoro che tra pochi mesi porterà alla pubblicazione di una manifestazione d'interesse rivolta ad aziende di questo tipo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, irruzione di giovanissimi al market di via Rainusso: 'Logica da branco e senso di impunità'

Modena, irruzione di giovanissimi al market di via Rainusso: 'Logica da branco e senso di impunità'

Modena, la violenza? Per Mezzetti avrà anche genere, certamente ha la tessera di partito

Modena, la violenza? Per Mezzetti avrà anche genere, certamente ha la tessera di partito

Violenza femminista al convegno: il silenzio assordante del sindaco dopo l’attacco preventivo

Violenza femminista al convegno: il silenzio assordante del sindaco dopo l’attacco preventivo

Pd, col caso-Carpi Paradisi si scrolla di dosso l'ombra del vicario Lenzini e fa il segretario unitario

Pd, col caso-Carpi Paradisi si scrolla di dosso l'ombra del vicario Lenzini e fa il segretario unitario

Modena, caro Giordano è vero: Massimo Mezzetti è il federatore di cui avrebbe bisogno il centrosinistra

Modena, caro Giordano è vero: Massimo Mezzetti è il federatore di cui avrebbe bisogno il centrosinistra

Attentato del 16 maggio, il sindaco di Modena: 'Il Comune si costituirà parte civile'

Attentato del 16 maggio, il sindaco di Modena: 'Il Comune si costituirà parte civile'

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'

Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'

Articoli Recenti 'Modena, raid di studenti al supermercato: le tre R del sindaco? Foglia di fico'

'Modena, raid di studenti al supermercato: le tre R del sindaco? Foglia di fico'

Modena, banda di giovani stranieri assalta supermercato, Bertoldi (Lega): 'Scene da zona di guerra'

Modena, banda di giovani stranieri assalta supermercato, Bertoldi (Lega): 'Scene da zona di guerra'

'Femminicidi, la norma va integrata al principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge'

'Femminicidi, la norma va integrata al principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge'

Sicurezza, Modena Civica lancia un presidio in Autostazione: 'Subito più rigore nei provvedimenti'

Sicurezza, Modena Civica lancia un presidio in Autostazione: 'Subito più rigore nei provvedimenti'