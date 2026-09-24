Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, banda di giovani stranieri assalta supermercato, Bertoldi (Lega): 'Scene da zona di guerra'

Modena, banda di giovani stranieri assalta supermercato, Bertoldi (Lega): 'Scene da zona di guerra'

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale chiede presidi dell’esercito, nuovi istituti penali minorili e la responsabilità delle famiglie

2 minuti di lettura

'Ieri non sembrava di essere a Modena, ma in una zona di guerra'. Così Giovanni Bertoldi, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, commenta i fatti di ieri in via Rainusso. 'Una cinquantina di ragazzini, in gran parte di origine nordafricana, hanno preso d’assalto il supermercato MD di Via Rainusso, con un’azione così rapida e coordinata da lasciare esterrefatti. Hanno capito che quando fanno un assalto collettivo possono rubare merce per 200-300 € a testa, che con il costo dei beni di prima necessità di oggi non si tratta di un valore trascurabile. Nella stessa giornata, in pieno giorno, la Stazione della Corriere è stato teatro di una rissa violentissima che ha visto protagonisti, ancora una volta, giovani stranieri. Sono scene raccapriccianti e sempre più frequenti, che mai avremmo immaginato di vedere in una città civile come Modena'.


'Questi giovani hanno capito che, quando agiscono in gruppo e fanno massa critica, nessuno riesce a fermarli. Non temono né le forze dell’ordine né la magistratura, convinti come sono di farla sempre franca. L’attacco con l’auto sulla folla dello scorso maggio, per cui è accusato Salim El Koudri, non può essere archiviato come un episodio isolato: si inserisce in un clima di violenza e di rifiuto delle nostre regole alimentato da una minoranza che va fermata con il pugno di ferro.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Chiediamo presidi dell’esercito nelle zone più a rischio e la realizzazione di nuovi istituti penali per minorenni, dove questi giovani delinquenti possano essere davvero rieducati. Anche le famiglie devono essere chiamate a rispondere, per “culpa in educando”: non solo sul piano economico, ma anche con la perdita di benefici che troppo spesso vengono dati per scontati. Chi agisce contro la comunità deve perdere l’alloggio popolare o a canone agevolato e i contributi economici del Comune, fino alla revoca della cittadinanza italiana, quando acquisita. Ricordo che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto che, in determinate circostanze e nel rispetto del principio di proporzionalità, la cittadinanza può essere revocata - chiude Bertoldi -. Bisogna prendere atto che le politiche sociali sperimentate dalle amministrazioni locali sono miseramente fallite. Non possiamo sottrarci al dovere di proteggere le persone perbene e garantire loro una sicurezza reale. Ci aspettiamo un deciso cambio di passo da parte di questa amministrazione: si sta creando un clima da guerra civile'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza, Modena Civica lancia un presidio in Autostazione: 'Subito più rigore nei provvedimenti'

Sicurezza, Modena Civica lancia un presidio in Autostazione: 'Subito più rigore nei provvedimenti'

Modena, ritrovata al Parco della Resistenza una urna funeraria rubata in una abitazione

Modena, ritrovata al Parco della Resistenza una urna funeraria rubata in una abitazione

Modena, affiancare la tossicodipendenza alle malattie oncologiche è offensivo, strumentale e provocatorio

Modena, affiancare la tossicodipendenza alle malattie oncologiche è offensivo, strumentale e provocatorio

Modena, la violenza? Per Mezzetti avrà anche genere, certamente ha la tessera di partito

Modena, la violenza? Per Mezzetti avrà anche genere, certamente ha la tessera di partito

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

Aggressione femminista a Modena, il consigliere Pd Barbari rompe il silenzio: 'Solidarietà alla collega di Fdi'

Aggressione femminista a Modena, il consigliere Pd Barbari rompe il silenzio: 'Solidarietà alla collega di Fdi'

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'

Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'

Articoli Recenti 'Femminicidi, la norma va integrata al principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge'

'Femminicidi, la norma va integrata al principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge'

'Modena, il Drop-in va chiuso: scandaloso paragonare le dipendenze alle malattie oncologiche'

'Modena, il Drop-in va chiuso: scandaloso paragonare le dipendenze alle malattie oncologiche'

Modena, consigliera Fdi aggredita dalle femministe: la solidarietà di Maria Grazia Modena

Modena, consigliera Fdi aggredita dalle femministe: la solidarietà di Maria Grazia Modena

Attacco femminista a convegno Modena, Platis (Forza Italia): 'Solidarietà ai relatori'

Attacco femminista a convegno Modena, Platis (Forza Italia): 'Solidarietà ai relatori'