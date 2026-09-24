Modena, irruzione di giovanissimi al market di via Rainusso: 'Logica da branco e senso di impunità'

Mezzetti interviene sull'irruzione di giovanissimi al market di via Rainusso. 'Quanto accaduto all’MD di via Rainusso è un fatto grave. La logica del branco può manifestarsi nel furto, come in questo caso, ma può rivolgersi anche contro le persone, con conseguenze ben più gravi' - così il sindaco di Modena.

'Esprimo solidarietà ai lavoratori del punto vendita: episodi di questo genere non possono diventare parte della quotidianità di chi lavora. I carabinieri, intervenuti sul posto, ricostruiranno quanto accaduto anche attraverso le immagini delle telecamere. Un dato però deve farci riflettere: siamo di fronte a giovanissimi che agiscono con la convinzione di poter restare impuniti. A Modena abbiamo dimostrato, grazie al lavoro congiunto delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, che anche i minorenni che commettono reati vengono individuati e chiamati a risponderne. È arrivato il momento di affrontare seriamente il tema della devianza minorile e del senso di impunità. Continuare a introdurre nuovi reati e ad aumentare le pene, come ha fatto il Governo, evidentemente non basta - aggiunge Mezzetti -. È un problema che riguarda città grandi e piccole e richiede risposte concrete. Dire semplicemente 'sbattiamoli in galera' non risolve nulla. Dobbiamo agire sulle tre 'R': responsabilità, riparazione e rieducazione. Occorrono certezza della responsabilità, la consapevolezza, per questi ragazzi, che ogni azione ha delle conseguenze, e percorsi rieducativi e riparativi rapidi e concreti, attraverso i quali chi commette questi atti sia chiamato a comprendere il danno provocato e a restituire qualcosa alla comunità'.