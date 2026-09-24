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'Modena, raid di studenti al supermercato: le tre R del sindaco? Foglia di fico'

'Modena, raid di studenti al supermercato: le tre R del sindaco? Foglia di fico'

Platis: 'Bisogna dare un segnale forte subito. Gli autori devono essere identificati e perseguiti insieme, se minori, alle loro famiglie, comunque responsabili'

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'Quanto accaduto al supermercato di via Rainusso è un episodio estremamente grave che deve interrogare anche l’Amministrazione comunale sull’efficacia delle misure annunciate appena pochi giorni fa per la sicurezza nelle aree scolastiche. Il sindaco ogni volta se ne inventa una nuova per non guardare in faccia il problema e per non mettere in discussione ciò che ha proposto. Non basta annunciare la formula delle tre R, Responsabilità, riparazione e rieducazione per scrollarsi di dosso le responsabilità. Bisogna dare un segnale forte subito. Gli autori devono essere identificati e perseguiti insieme, se minori, alle loro famiglie, comunque responsabili'. A parlare è Antonio Platis, responsabile organizzativo Forza Italia Emilia-Romagna.


'Poi ci sarà tempo per ragionare su percorsi di rieducazione e riparazione che è ormai chiaro devono tenere conto delle caratteristiche del ‘branco’ che anche in questo caso ha preso forma da grandi gruppi di giovani per lo più stranieri di seconda generazione ormai purtroppo soliti ad atti di questo tipo. Il segnale va dato. Il rischio, al contrario, è quello di rafforzare ulteriormente un ià forte senso di impunità, e a quel punto di fatti come quello accaduto in via Rainusso ne dovremo contare tutti i giorni. Contestualmente sarà opportuno ragionare sull’efficacia della presenza e delle attività sia degli school tutor, che nell’ora dell’assalto al supermercato erano in servizio sia dell’educativa di strada.

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In questi servizi il Comune ha impegnato importanti risorse e che dovrebbero vedere anche nei pressi degli istituti scolastici di via Rainusso una grande attenzione, se non di intervento quantomeno nella alla segnalazione alle forze di Polizia. Dati alla mano ci si potrebbe accorgere che questo modello, così come è, va cambiato o rimodulato, ma una cosa è certa: va affrontato subito con l’individuazione e il perseguimento dei responsabili, e non con formule lessicali utili solo a sviare l’attenzione dalle responsabilità politiche' - chiude Platis. 


'Quanto accaduto al supermercato MD di via Rainusso è un episodio di una gravità sconcertante. Una cinquantina di giovanissimi ha fatto irruzione nel punto vendita, mettendo a soqquadro il negozio, sottraendo merce e filmando quanto stava accadendo per poi diffondere i video sui social. Auspichiamo che le indagini consentano di identificare rapidamente i responsabili e che le sanzioni siano esemplari. La nostra solidarietà va innanzitutto ai lavoratori e ai cittadini che hanno avuto la sfortuna di trovarsi nel supermercato in quel momento e che si sono ritrovati, loro malgrado, in una situazione di paura e totale confusione' - aggiunge Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Modena.

'Questo episodio dimostra ancora una volta quanto sia salato il conto di anni di comprensione e perbenismo. Soltanto pochi giorni fa l’assessora Camporota presentava il nuovo piano con school tutor, mediatori ed educativa di strada, rivendicando i risultati ottenuti. Oggi ci troviamo a commentare decine di ragazzi che, in pieno giorno e a pochi metri da alcune delle scuole più presidiate, fanno irruzione in massa in un supermercato per rubare e compiere atti vandalici. È questo il risultato delle risposte all’acqua di rose che questo invisibile assessorato, ignorando sistematicamente le vere problematiche dei cittadini, ha spacciato per una strategia capace di ripristinare la sicurezza. Continuare a rispondere con la logica della mediazione, della comprensione e della giustificazione non è più sufficiente: ci sono comportamenti che devono essere semplicemente condannati e sanzionati'.

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