Francesca Albanese a Modena: anche la comunità islamica nella piazza di benvenuto Pro-Pal

A distanza di un anno dalla presenza a Modena, il mondo pro-Palestina locale torna a muoversi su larga scala. Il pretesto è il ritorno in città della giurista Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, ospite di due appuntamenti del DIG Festival 2026, venerdì 25 settembre. L'appuntamento per la comunità islamica è fissato per venerdì 25 settembre 2026 alle ore 16:30, in piazza Torre unendosi al presidio organizzato dalla Consulta Popolare contro guerra, riarmo e genocidio di Modena già annunciato nei giorni scorsi



Nel volantino diffuso dai rappresentanti musulmani si legge chiaramente l’intenzione di manifestare e accoglierla per quello che, dicono, essere un supporto e un ringraziamento 'per la Palestina. 'In riconoscimento delle sue posizioni e dei suoi sacrifici a sostegno della causa palestinese'

La mobilitazione della Consulta popolare e dei collettivi non è solo un omaggio alla relatrice Onu, ma un esplicito segnale di distinzione dall'operato della giunta comunale. Nel settembre del 2025, il sindaco Massimo Mezzetti aveva accolto in pompa magna Francesca Albanese in Municipio, omaggiandola con il 'Grosso' d'argento, storica onorificenza civica della città di Modena.

Tuttavia, il clima politico è radicalmente cambiato pochi mesi dopo. A seguito delle contestazioni seguite alle frasi da lei pronunciate sul palco del Teatro Comunale a Reggio milia nei confronti del locale sindaco Mezzetti ha ritirato l'omaggio simbolico, provocando la reazione della stessa Albanese che si disse pronta a restituirlo.

Un cambio di rotta istituzionale che la Consulta popolare ha rigettato con forza. 'Il sindaco ha cambiato idea, noi no', fanno sapere gli attivisti, sottolineando che il presidio di piazza Torre vuole restituire alla diplomatica il 'vero abbraccio di quella parte di cittadinanza che non intende piegarsi alle prudenze della politica istituzionale'.

