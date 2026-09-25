Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, al ministro Lollobrigida le chiavi dell'Acetaia d'Italia

Modena, al ministro Lollobrigida le chiavi dell'Acetaia d'Italia

Il riconoscimento è stato consegnato a Modena alla presenza del sindaco, delle istituzioni e dei Soci del Consorzio Tutela Aceto Balsamico

3 minuti di lettura

Il Premio “Le Chiavi dell’Acetaia d’Italia” 2026 è stato conferito ieri, giovedì 24 settembre, al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La consegna si è svolta nella Galleria Centrale dei Laboratori Aperti Ex Centrale AEM di Modena, nell’ambito della settimana di iniziative che accompagna il territorio verso Acetaie Aperte, in programma domenica 27 settembre.


Il Premio è stato consegnato al ministro Francesco Lollobrigida da Enrico Corsini, presidente de Le Terre del Balsamico e del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, e da Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. Alla cerimonia sono intervenuti anche Massimo Mezzetti, sindaco di Modena; Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna; Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia; Giacomo Ponti, presidente di Federvini; Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale; e Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita e di Origin Italia. L’incontro, moderato da Federico Desimoni, direttore del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, ha visto la presenza congiunta delle istituzioni e dei rappresentanti del sistema delle Indicazioni Geografiche e ha sottolineato il valore di una strategia condivisa per la tutela e la promozione del patrimonio balsamico modenese.


'Ringrazio per questo prestigioso riconoscimento, che testimonia il comune impegno nella tutela delle nostre eccellenze.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
L’Aceto Balsamico di Modena - commenta il Ministro Francesco Lollobrigida - è frutto del lavoro, della storia e dell’identità di un territorio. Dobbiamo difenderlo dalle imitazioni, garantire informazioni chiare ai consumatori e proteggere le imprese e il valore economico e culturale che generano'.


Istituito nel 2002, il Premio “Le Chiavi dell’Acetaia d’Italia” viene assegnato a personalità del mondo economico, accademico e istituzionale che si sono distinte per il contributo alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e, più in generale, del sistema italiano delle Indicazioni Geografiche. Il conferimento al ministro Lollobrigida riconosce l’attenzione delle istituzioni nazionali verso le produzioni DOP e IGP e il ruolo dei Consorzi di tutela nello sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.


Nel corso della cerimonia, Le Terre del Balsamico ha inoltre ricevuto il riconoscimento onorifico di «Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo – Patrimonio UNESCO», assegnato per l’impegno nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione internazionale dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Un riconoscimento che premia il lavoro condiviso dei due Consorzi e il contributo del sistema balsamico modenese alla conoscenza della cultura gastronomica italiana nel mondo.


'Consegnare al ministro Lollobrigida le Chiavi dell’Acetaia d’Italia significa affidargli simbolicamente l’accesso a un patrimonio fatto di famiglie, imprese, saperi e tempo – dichiara Enrico Corsini –. È anche un riconoscimento all’attenzione riservata alle Indicazioni Geografiche e al lavoro dei Consorzi. Questa cerimonia, alla vigilia di Acetaie Aperte, rende ancora più evidente quanto sia importante fare sistema: solo unendo tutela, promozione e accoglienza possiamo far conoscere nel mondo i nostri Aceti Balsamici e, insieme a essi, Modena e il suo territorio'.


'L’Aceto Balsamico di Modena IGP e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP sono espressioni diverse e complementari di una stessa terra. – aggiunge Cesare Mazzetti – La sinergia dei due Consorzi conferma la volontà di lavorare insieme, valorizzando l’identità di ciascuna denominazione e costruendo occasioni capaci di avvicinare il pubblico alla qualità certificata, alla cultura produttiva e alle persone che ne sono custodi. Dare le Chiavi dell’Acetaia d’Italia al ministro Lollobrigida è l’occasione per ringraziarlo per quanto fatto per la filiera e per il territorio'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La Scintilla ai residenti di via Attiraglio: 'Le emergenze del quartiere sono altre'

La Scintilla ai residenti di via Attiraglio: 'Le emergenze del quartiere sono altre'

Torrenova, bivacchi, droga e degrado. Il Comitato: 'Sabato saremo sul posto, il Comune deve agire'

Torrenova, bivacchi, droga e degrado. Il Comitato: 'Sabato saremo sul posto, il Comune deve agire'

Assalto all'MD, i video sui sociali boomerang per gli autori

Assalto all'MD, i video sui sociali boomerang per gli autori

Francesca Albanese a Modena: anche la comunità islamica nella piazza di benvenuto Pro-Pal

Francesca Albanese a Modena: anche la comunità islamica nella piazza di benvenuto Pro-Pal

'Modena, raid di studenti al supermercato: le tre R del sindaco? Foglia di fico'

'Modena, raid di studenti al supermercato: le tre R del sindaco? Foglia di fico'

Modena, irruzione di giovanissimi al market di via Rainusso: 'Logica da branco e senso di impunità'

Modena, irruzione di giovanissimi al market di via Rainusso: 'Logica da branco e senso di impunità'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

'Insicurezza e degrado, Modena continua a peggiorare'

'Insicurezza e degrado, Modena continua a peggiorare'

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti A scuola solo con abbigliamento consono: il caso Carpi continua

A scuola solo con abbigliamento consono: il caso Carpi continua

Non solo Costellazioni, il caso Mr. Job: Garretto presidente, poi l'insolvenza e la liquidazione

Non solo Costellazioni, il caso Mr. Job: Garretto presidente, poi l'insolvenza e la liquidazione

Modena, ritrovata al Parco della Resistenza una urna funeraria rubata in una abitazione

Modena, ritrovata al Parco della Resistenza una urna funeraria rubata in una abitazione

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita