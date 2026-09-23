Nonantola, arte in piazza: domenica al pittura è protagonista con Radioattiva

Nel prossimo weekend torna nel centro storico di Nonantola la rassegna Soghi, Saba, Savor, e per l’occasione domenica 27 dalle 9 alle 19 si terrà la rassegna Arte in Piazza, alla quale parteciperanno numerosi pittori che esporranno le loro opere. In occasione e all’interno della rassegna, Radioattiva organizza e propone Racconto di incontri, una mostra pittorica che proseguirà nei giorni di giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 ottobre, nella “sala civica Eliseo Zoboli” all’interno della Torre dei Modenesi, piano terra, in via Roma 10A a Nonantola. L’ingresso alla mostra nei giorni indicati sarà libero e gratuito. Protagonisti della rassegna organizzata da Radioattivanonantola, che si terrà domenica in via Damiano Chiesa, Piazza Caduti Partigiani, e che poi proseguirà la prossima settimana, saranno i pittori modenesi Angela Borghi, Mauro Fregosi, Monia Salvatori, e Rossella Bertacchi, che saranno presenti alla rassegna di domenica e nei giorni di ottobre, per raccontare la loro arte e le loro opere.