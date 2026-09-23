Nel prossimo weekend torna nel centro storico di Nonantola la rassegna Soghi, Saba, Savor, e per l’occasione domenica 27 dalle 9 alle 19 si terrà la rassegna Arte in Piazza, alla quale parteciperanno numerosi pittori che esporranno le loro opere. In occasione e all’interno della rassegna, Radioattiva organizza e propone Racconto di incontri, una mostra pittorica che proseguirà nei giorni di giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 ottobre, nella “sala civica Eliseo Zoboli” all’interno della Torre dei Modenesi, piano terra, in via Roma 10A a Nonantola. L’ingresso alla mostra nei giorni indicati sarà libero e gratuito. Protagonisti della rassegna organizzata da Radioattivanonantola, che si terrà domenica in via Damiano Chiesa, Piazza Caduti Partigiani, e che poi proseguirà la prossima settimana, saranno i pittori modenesi Angela Borghi, Mauro Fregosi, Monia Salvatori, e Rossella Bertacchi, che saranno presenti alla rassegna di domenica e nei giorni di ottobre, per raccontare la loro arte e le loro opere.
Nonantola, arte in piazza: domenica al pittura è protagonista con Radioattiva
Protagonisti i pittori modenesi Angela Borghi, Mauro Fregosi, Monia Salvatori, e Rossella Bertacchi
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, 19 e 20 settembre: tornano le porte aperte del Gruppo Fermodellistico Modenese
'Jacopo Vive': a Novellara dieci giorni di arte, memoria e dialogo per i giovani
Radioattiva Nonantola, la radio col pallino della radio: ecco la nuova stagione
Mezzetti apre il Festival Filosofia: 'Coltivando il dubbio si trovano nuove forme di ordine contro il Caos'Articoli Recenti
Il mondo di Robert Doisneau in mostra a Modena da domani
Fuori Festival, buona la prima: una piacevole sorpresa per Modena
Festa per il sito UNESCO: due lunghi fine settimana per riscoprirlo
La ragazza del Balsamico: Sofia Malagoli si racconta nel suo primo libro