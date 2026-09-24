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Serramazzoni: esplosione nella notte alla BPER, bottino da 20mila euro

Serramazzoni: esplosione nella notte alla BPER, bottino da 20mila euro

Colpo fulmineo intorno all'una in piazza Tasso. Quattro banditi incappucciate sventrano il bancomat e fuggono a bordo di un'auto

1 minuto di lettura

Forte boato e paura nella notte nel centro di Serramazzoni, dove una banda di malviventi ha assaltato lo sportello ATM della filiale BPER Banca in piazza Torquato Tasso, nella stessa piazza e a pochi metri dalla sede del municipio. criminali hanno utilizzato la tecnica della 'marmotta', inserendo un congegno esplosivo all'interno del macchinario per sventrarlo.

Il colpo è scattato intorno all'una di notte. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei residenti, svegliati di soprassalto dalla deflagrazione, ad agire sarebbero state quattro persone con il volto coperto, giunte a bordo di un'Audi grigia. Mentre tre componenti della banda si occupavano della carica esplosiva, un complice è rimasto a fare da palo all'incrocio stradale.

Un'azione durata pochissimi minuti che ha permesso ai ladri di fuggire con un bottino stimato intorno ai 20.000 euro. L'esplosione ha causato gravissimi danni strutturali alla filiale, devastando i locali interni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Serramazzoni e della Compagnia di Pavullo, che hanno avviato i rilievi scientifici e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per tracciare la via di fuga della banda.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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