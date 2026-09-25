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Francesca Albanese a Modena: 'Tanto affetto dalla gente anche senza il tappeto rosso del sindaco Mezzetti'

Francesca Albanese a Modena: 'Tanto affetto dalla gente anche senza il tappeto rosso del sindaco Mezzetti'

Ricordiamo che Mezzetti nel settembre del 2025 aveva accolto in pompa magna Francesca Albanese in Municipio, salvo pentirsene

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L'accoglienza è stata ben diversa dallo scorso anno. Non c'era il sindaco ad accoglierla, nè alcun esponente istituzionale, ma tante persone comuni che vedono in lei un punto di riferimento. Francesca Albanese si è presentata così oggi pomeriggio a Modena, allo spazio Venturi in via Dei Servi in occasione della inaugurazione della mostra Falasteen all'interno del programma ufficiale del Dig Bella Ciao Festival.

'L'anno scorso erano tutti contenti di toccare il santo in processione, ma io in Emilia Romagna mi sento sempre accolta dall'affetto di tanti - ha detto Francesca Albanese -. Questa è la decima volta che vengo a Modena e conosco più persone di tanti modenesi, cammino per strada e c'è gente che mi abbraccia e mi saluta, anche più dell'anno scorso. Anche se non c'è stato il sindaco a stendere il tappeto rosso, non mi cambia molto, con tanto affetto nei confronti del sindaco'.

Ricordiamo che Mezzetti nel settembre del 2025 aveva accolto in pompa magna Francesca Albanese in Municipio, omaggiandola con il 'Grosso' d'argento, storica onorificenza civica della città di Modena. Il primo cittadino però, dopo le contestazioni seguite alle frasi pronunciate dalla Albanese sul palco del Teatro Comunale a Reggio Emilia, si era detto pentito dell'omaggio simbolico con lei che si disse pronta a restituirlo.

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