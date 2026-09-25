Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bologna, recapitata lettera di minacce a Bonaccini e Lepore

Bologna, recapitata lettera di minacce a Bonaccini e Lepore

De Pascale: 'L'Emilia-Romagna continuerà a difendere i valori della democrazia, della partecipazione e del rispetto delle istituzioni'

2 minuti di lettura

Una lettera di minacce indirizzata all'ex presidente della Regione Emilia-Romagna ed europarlamentare del Pd, Stefano Bonaccini e al sindaco di Bologna, Matteo Lepore. La missiva è stata recapitata a Palazzo d'Accursio, sede del Comune di Bologna: ad accorgersene, ieri mattina, una dipendente dell'ufficio postale comunale quando ha ritirato il materiale arrivato in sede.

Nella lettera, scritta a mano, le parole: 'Stefano Bonaccini e Matteo Lepore sono condannati a morte'. Nelle scorse settimane al primo cittadino bolognese era stata messa disposizione una scorta a seguito degli attacchi online ricevuti dopo gli scontri avvenuti nel centro storico, lo scorso 20 luglio, al termine del presidio per ricordare Abderrahim Fakir.

Sulla vicenda della lettera, per la quale è stata presentata formalmente denuncia alla Polizia, è arrivato il commento del deputato bolognese del Pd, Andrea De Maria che esprime 'la più ferma condanna e la totale solidarietà, mia e di tutta la nostra comunità, a Stefano Bonaccini e a Matteo Lepore per la gravissima lettera di minacce di morte recapitata presso gli uffici del Comune di Bologna. Ci troviamo di fronte all'ennesimo, inaccettabile episodio di intimidazione nei confronti di chi rappresenta con dedizione e rigore le nostre istituzioni democratiche.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Passare dall'odio social alle minacce fisiche e scritte - osserva il parlamentare democratico - rappresenta un salto di qualità grave ed allarmante, che richiede una risposta ferma, unanime e senza alcuna esitazione da parte di tutte le forze politiche e civili'.

Ad ogni modo, prosegue De Maria, 'atti vigliacchi come questo non scalfiranno di un millimetro il lavoro e l'impegno che Stefano Bonaccini e Matteo Lepore portano avanti ogni giorno al servizio dei cittadini e del territorio. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura affinché i responsabili vengano al più presto individuati e chiamati a rispondere delle loro azioni. A Stefano e Matteo - conclude - va il nostro abbraccio più forte e il sostegno incondizionato: la democrazia e le istituzioni bolognesi ed emiliano-romagnole non si faranno mai piegare dalla violenza e dalle intimidazioni'.


'Esprimo a Matteo Lepore e Stefano Bonaccini la mia più piena e convinta solidarietà per le gravissime minacce ricevute. Si tratta di un atto inaccettabile che colpisce due rappresentanti delle istituzioni e, con loro, l'intera comunità democratica'. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. 'A Matteo e Stefano va la mia vicinanza personale e istituzionale- prosegue de Pascale-.

A loro e a tutti coloro che ogni giorno operano nelle istituzioni con dedizione e senso di responsabilità al servizio delle cittadine e dei cittadini deve essere garantita la massima serenità nello svolgimento del proprio ruolo. Nessuna forma di odio, minaccia o violenza può trovare spazio nel confronto democratico'.

'Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura affinché venga individuato al più presto il responsabile- conclude il presidente-. L'Emilia-Romagna continuerà a difendere i valori della democrazia, della partecipazione e del rispetto delle istituzioni, respingendo ogni tentativo di condizionare o intimidire chi è chiamato a rappresentarle. A Matteo e Stefano vanno l'abbraccio e il sostegno dell'intera comunità regionale'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, l'insofferenza del Pd verso il segretario Schlein: accolta alla Festa di nascosto e 'nonostante tutto'

Modena, l'insofferenza del Pd verso il segretario Schlein: accolta alla Festa di nascosto e 'nonostante tutto'

Non solo Bonaccini, le critiche bipartisan alla sinistra

Non solo Bonaccini, le critiche bipartisan alla sinistra

Dibattito Salis-Bonaccini-Decaro, che nostalgia per quella sinistra che indicava un'utopia

Dibattito Salis-Bonaccini-Decaro, che nostalgia per quella sinistra che indicava un'utopia

Salis, Decaro e Bonaccini ripetono il mantra Pd: 'No a primarie, prima l'unità sul programma'

Salis, Decaro e Bonaccini ripetono il mantra Pd: 'No a primarie, prima l'unità sul programma'

Bonaccini, le critiche arrivano anche dagli ex compagni

Bonaccini, le critiche arrivano anche dagli ex compagni

Il Pd sa come annusare il popolo col duo Bonaccini-Gargano

Il Pd sa come annusare il popolo col duo Bonaccini-Gargano

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'

Stop ai diesel Euro 5, l'allarme della Cisl: 'Tutelare le famiglie'

Articoli Recenti Dimissioni Depietri, la segreteria Pd Carpi avvisa Righi: 'Diamo continuità al progetto politico'

Dimissioni Depietri, la segreteria Pd Carpi avvisa Righi: 'Diamo continuità al progetto politico'

Torrenova, bivacchi, droga e degrado. Il Comitato: 'Sabato saremo sul posto, il Comune deve agire'

Torrenova, bivacchi, droga e degrado. Il Comitato: 'Sabato saremo sul posto, il Comune deve agire'

Suicidio medicalmente assistito: il governo impugna la legge dell'Emilia Romagna

Suicidio medicalmente assistito: il governo impugna la legge dell'Emilia Romagna

Francesca Albanese a Modena: anche la comunità islamica nella piazza di benvenuto Pro-Pal

Francesca Albanese a Modena: anche la comunità islamica nella piazza di benvenuto Pro-Pal