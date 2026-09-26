Tragedia a Camposanto: donna di 35 anni travolta e uccisa da un treno in stazione

Una mattinata tragica sui binari della linea ferroviaria Verona-Bologna, presso la stazione di Camposanto. Poco prima delle ore 13:00 una donna di 35 anni è deceduta sul colpo dopo essere stata violentemente travolta da un treno in transito.

L'impatto fatale, avvenuto precisamente nel tratto compreso tra le stazioni di San Felice sul Panaro e Crevalcore, non ha lasciato alcuno scampo alla vittima.

Sul luogo del dramma sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria per avviare le procedure di emergenza. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna.

Spetta ora alla Polfer, sotto il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria, effettuare i rilievi scientifici e stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, non escludendo al momento alcuna ipotesi, dal tragico incidente al gesto volontario.

Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della tratta. Per consentire gli accertamenti di rito e la messa in sicurezza dell'area, il traffico è stato immediatamente sospeso in entrambe le direzioni. Trenitalia e RFI hanno segnalato ritardi di oltre un'ora, variazioni di percorso e cancellazioni che stanno interessando sia i treni regionali che la direttrice dell'Alta Velocità, creando notevoli disagi ai passeggeri in viaggio nel weekend.