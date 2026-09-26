Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tragedia a Camposanto: donna di 35 anni travolta e uccisa da un treno in stazione

Tragedia a Camposanto: donna di 35 anni travolta e uccisa da un treno in stazione

Sulla linea Verona-Bologna poco prima delle 13: traffico ferroviario completamente paralizzato con pesanti ritardi e cancellazioni sia per i convogli regionali

1 minuto di lettura

Una mattinata tragica sui binari della linea ferroviaria Verona-Bologna, presso la stazione di Camposanto. Poco prima delle ore 13:00 una donna di 35 anni è deceduta sul colpo dopo essere stata violentemente travolta da un treno in transito.

L'impatto fatale, avvenuto precisamente nel tratto compreso tra le stazioni di San Felice sul Panaro e Crevalcore, non ha lasciato alcuno scampo alla vittima.

Sul luogo del dramma sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria per avviare le procedure di emergenza. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna.

Spetta ora alla Polfer, sotto il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria, effettuare i rilievi scientifici e stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, non escludendo al momento alcuna ipotesi, dal tragico incidente al gesto volontario.

Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della tratta. Per consentire gli accertamenti di rito e la messa in sicurezza dell'area, il traffico è stato immediatamente sospeso in entrambe le direzioni. Trenitalia e RFI hanno segnalato ritardi di oltre un'ora, variazioni di percorso e cancellazioni che stanno interessando sia i treni regionali che la direttrice dell'Alta Velocità, creando notevoli disagi ai passeggeri in viaggio nel weekend.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Articoli più Letti Brutale aggressione a Vignola, 28enne straniero prende a calci al volto 43enne: arrestato ed espulso

Brutale aggressione a Vignola, 28enne straniero prende a calci al volto 43enne: arrestato ed espulso

Medico aggredito mentre attende il treno

Medico aggredito mentre attende il treno

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, esce dal supermercato senza pagare e spintona la vigilanza: arresto

Modena, esce dal supermercato senza pagare e spintona la vigilanza: arresto

Serramazzoni: esplosione nella notte alla BPER, bottino da 20mila euro

Serramazzoni: esplosione nella notte alla BPER, bottino da 20mila euro

Castelvetro, rapina un supermercato e cerca di sottrarre la pistola ai carabinieri: arrestato

Castelvetro, rapina un supermercato e cerca di sottrarre la pistola ai carabinieri: arrestato

Modena, degrado crescente in zone rosse, anche di sangue

Modena, degrado crescente in zone rosse, anche di sangue