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Modena, carabinieri sequestrano 130 chili di hashish e 2 chili di cocaina

Modena, carabinieri sequestrano 130 chili di hashish e 2 chili di cocaina

Il valore stimato dello stupefacente sequestrato, applicando ai quantitativi rinvenuti i prezzi medi al dettaglio, è stimabile in oltre 1 milione e mezzo

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La sera del 19 ottobre scorso, a Modena, i carabinieri hanno arrestato in flagranza due uomini per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, aggravata dall’ingente quantità, a seguito del rinvenimento di circa 130 chilogrammi circa di hashish e 2 chilogrammi circa di cocaina. Ad un solo indagato è stato contestato anche il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’attività è scaturita da un mirato servizio antidroga predisposto dai militari dell’Arma nei pressi di un capannone industriale, ubicato nella zona occidentale della città.

La perquisizione ha consentito di sequestrare, oltre alla droga, 4 apparati cellulari e 10.500 euro circa in contanti.

Il valore economico stimato dello stupefacente sequestrato, applicando ai quantitativi rinvenuti i prezzi medi al dettaglio, è stimabile in oltre 1 milione e mezzo di euro, di cui 153.000 euro per la cocaina e 1.373.000 euro circa per l’hashish.

Ieri, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e applicato agli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

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