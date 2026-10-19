Modena, ladri acrobati svaligiano sei negozi ai Portali

Un piano studiato nei minimi dettagli, eseguito con precisione chirurgica e tecniche da veri e propri alpinisti. È questo il profilo del maxi furto messo a segno nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre al centro commerciale 'I Portali' di Modena, in viale dello Sport. Una banda di professionisti è riuscita a colpire contemporaneamente sei diverse attività commerciali della galleria, dileguandosi con un bottino che, secondo le prime stime, supera i 20.000 euro.I malviventi hanno agito nell'oscurità, evitando i tradizionali ingressi vigilati al piano terra. Sfruttando il lato della struttura che si affaccia sui parcheggi dell'ala est, i ladri si sono arrampicati lungo la parete esterna del complesso commerciale utilizzando funi, imbragature e arpioni. Una volta raggiunta la sommità dell'edificio, si sono calati all'interno della galleria passando attraverso i lucernari della copertura e i condotti dell'impianto di aerazione.Una volta dentro, la banda si è mossa rapidamente tra i corridoi puntando dritta agli obiettivi prestabiliti. I ladri non hanno toccato la merce esposta ma si sono concentrati esclusivamente sulle casseforti e sui fondi cassa dei sei negozi presi di mira, forzandoli e svuotandoli del denaro contante prima di fuggire senza lasciare tracce evidenti.L'amara sorpresa è arrivata soltanto in mattinata, alla riapertura dei cancelli, quando i primi commercianti hanno trovato i locali a soqquadro e i dispositivi di sicurezza divelti.L'allarme perimetrale non è scattato durante l'intrusione aerea, permettendo ai malviventi di muoversi indisturbati. Molte delle attività colpite sono state costrette a esporre il cartello 'chiuso per inventario' per quantificare con esattezza le perdite e ripulire i locali.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Modena insieme alla Scientifica, che hanno lavorato per ore sul tetto e all'interno dei negozi a caccia di impronte digitali, tracce biologiche o residui dell'attrezzatura da arrampicata utilizzata per il colpo. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza della struttura e della zona circostante, nella speranza che i dispositivi abbiano ripreso le fasi di avvicinamento o di fuga dei malviventi.