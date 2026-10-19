Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ladri acrobati svaligiano sei negozi ai Portali

Modena, ladri acrobati svaligiano sei negozi ai Portali

La banda è penetrata nella struttura calandosi dai lucernari durante la notte. Bottino da oltre 20mila euro dalle casseforti, indaga la Polizia

2 minuti di lettura
Un piano studiato nei minimi dettagli, eseguito con precisione chirurgica e tecniche da veri e propri alpinisti. È questo il profilo del maxi furto messo a segno nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre al centro commerciale 'I Portali' di Modena, in viale dello Sport. Una banda di professionisti è riuscita a colpire contemporaneamente sei diverse attività commerciali della galleria, dileguandosi con un bottino che, secondo le prime stime, supera i 20.000 euro.

I malviventi hanno agito nell'oscurità, evitando i tradizionali ingressi vigilati al piano terra. Sfruttando il lato della struttura che si affaccia sui parcheggi dell'ala est, i ladri si sono arrampicati lungo la parete esterna del complesso commerciale utilizzando funi, imbragature e arpioni. Una volta raggiunta la sommità dell'edificio, si sono calati all'interno della galleria passando attraverso i lucernari della copertura e i condotti dell'impianto di aerazione.
Una volta dentro, la banda si è mossa rapidamente tra i corridoi puntando dritta agli obiettivi prestabiliti. I ladri non hanno toccato la merce esposta ma si sono concentrati esclusivamente sulle casseforti e sui fondi cassa dei sei negozi presi di mira, forzandoli e svuotandoli del denaro contante prima di fuggire senza lasciare tracce evidenti.

L'amara sorpresa è arrivata soltanto in mattinata, alla riapertura dei cancelli, quando i primi commercianti hanno trovato i locali a soqquadro e i dispositivi di sicurezza divelti.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
L'allarme perimetrale non è scattato durante l'intrusione aerea, permettendo ai malviventi di muoversi indisturbati. Molte delle attività colpite sono state costrette a esporre il cartello 'chiuso per inventario' per quantificare con esattezza le perdite e ripulire i locali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Modena insieme alla Scientifica, che hanno lavorato per ore sul tetto e all'interno dei negozi a caccia di impronte digitali, tracce biologiche o residui dell'attrezzatura da arrampicata utilizzata per il colpo. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza della struttura e della zona circostante, nella speranza che i dispositivi abbiano ripreso le fasi di avvicinamento o di fuga dei malviventi.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo: tenta furto su auto in sosta, arrestato un 61enne

Sassuolo: tenta furto su auto in sosta, arrestato un 61enne

San Felice, scoperti a rubare: notificato ordine di allontanamento volontario dall'Italia, entro sette giorni

San Felice, scoperti a rubare: notificato ordine di allontanamento volontario dall'Italia, entro sette giorni

Sicurezza Sassuolo, giro di vite della Polizia di Stato: 850 persone controllate in 10 giorni

Sicurezza Sassuolo, giro di vite della Polizia di Stato: 850 persone controllate in 10 giorni

Modena, la Polizia di Stato celebra il patrono e fa festa con i bambini

Modena, la Polizia di Stato celebra il patrono e fa festa con i bambini

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

Certificati anti-CPR, l'inchiesta si allarga a 23 medici, in Regione scontro FI-AVS

Certificati anti-CPR, l'inchiesta si allarga a 23 medici, in Regione scontro FI-AVS

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Modena, schianto tra due auto e un trattore sul Canaletto: un morto

Modena, schianto tra due auto e un trattore sul Canaletto: un morto

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Montese, convince un anziano a fare un bonifico da 9mila euro: denunciato per truffa

Montese, convince un anziano a fare un bonifico da 9mila euro: denunciato per truffa

Modena, si sente male e si allontana da casa al nono mese di gravidanza: soccorsa dalla polizia

Modena, si sente male e si allontana da casa al nono mese di gravidanza: soccorsa dalla polizia

Picchiata e minacciata davanti alla figlia piccola: arrestato a Vignola per maltrattamenti in famiglia

Picchiata e minacciata davanti alla figlia piccola: arrestato a Vignola per maltrattamenti in famiglia

Duplice omicidio Mirandola, fermato il figlio della donna uccisa

Duplice omicidio Mirandola, fermato il figlio della donna uccisa