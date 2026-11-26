Informare, sensibilizzare e soprattutto prevenire. È questo il messaggio al centro dell'iniziativa promossa dalla Polizia di Stato di Modena nell'ambito della campagna permanente 'Questo non è amore', che si è svolta nella galleria del centro commerciale La Rotonda in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il gazebo informativo, allestito dalla Questura con la partecipazione del personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile e il supporto del Centro 'Liberiamoci dalla Violenza' dell'Ausl di Modena, ha rappresentato un importante punto di ascolto e confronto con i cittadini. Durante il pomeriggio sono stati distribuiti opuscoli e materiale informativo con l'obiettivo di aiutare le vittime, attuali e potenziali, a riconoscere tempestivamente i segnali della violenza e a conoscere gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

A sottolineare il valore della prevenzione è stata il Primo Dirigente della Polizia di Stato Valeria Cesarale, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Modena. 'Per questo la Polizia di Stato porta avanti da anni, in modo permanente, la campagna 'Questo non è amore'. Non è soltanto un opuscolo che viene distribuito nelle piazze e tradotto in molte lingue. È un messaggio a chi subisce: riconosci i segnali della violenza fisica, sessuale, economica e psicologica, non è colpa tua, esistono strumenti di tutela anche se oggi non te la senti di denunciare', ha spiegato.

La dirigente ha richiamato l'attenzione su uno degli strumenti di prevenzione più significativi a disposizione delle vittime, l'ammonimento del Questore nei confronti dell'autore delle condotte violente o persecutorie. 'Mi riferisco alla misura di prevenzione dell'ammonimento per atti persecutori e violenza domestica che il Questore adotta nei confronti del maltrattante per assicurare alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale', ha evidenziato Cesarale.

Particolarmente rilevante il fatto che, nei casi di violenza domestica, il Questore possa intervenire anche in assenza di una denuncia formale della vittima. 'Il Questore può procedere d'ufficio, non deve aspettare la denuncia per agire ma può procedere anche con una segnalazione, purché non anonima, proveniente da terzi, un medico del pronto soccorso, un vicino di casa, un familiare', ha ricordato la dirigente.

'L'ammonimento nasce proprio per questo: non aspetta la querela, interviene prima. L'ordinamento mette a disposizione della vittima anche questo strumento di tutela per tentare di interrompere il ciclo della violenza nelle sue fasi iniziali', ha concluso Cesarale.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato per contrastare la violenza di genere attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e sostegno alle vittime, ricordando che restano sempre attivi il numero unico di emergenza 112 e l'applicazione YouPol per chiedere aiuto o segnalare situazioni di pericolo.