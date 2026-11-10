Sicurezza, il sistema pubblico non regge più: il 'grido' delle forze dell'ordine

Finanziamenti per migliorare la struttura del Posto Integrato di Polizia di Stato e Polizia Locale all'autostazione? Che senso hanno nel momento in cui la Polizia di Stato non c'è, e l'integrazione è limitata ad una insegna? Perché di fronte ad un arresto in flagranza di reato per furto di rame, e 10 ore di lavoro su pratiche per istruire l'udienza per direttissima, il giudice non convalida l'arresto basandosi sulle parole dell'indagato che colto sul posto con gli arnesi da scasso ha affermato che era lì per fare le pulizie? Perché non dividere il controllo delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti in città tra le varie centrali delle forze dell'ordine che oggi vedono tutte la stesse centinaia rendendo difficile poi il lavoro di monitoraggio?Sono alcune delle domande simbolo delle difficoltà espresse dagli operatori e rappresentanti sindacali di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, riuniti come lo scorso anno alla sala Ulivi di Modena, dal Comitato civico Modena Merita di più. Un confronto diretto tra cittadini e operatori della sicurezza, per capire e spiegare perché, nonostante l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine, l'insicurezza della città continui a crescere e quali siano le criticità che ostacolano il lavoro sul territorio.A moderare la serata in una sala piena è stato Mattia Meschieri, referente del Comitato Modena Merita di Più, che ha guidato il confronto raccogliendo osservazioni, domande e segnalazioni del pubblico. Al tavolo dei relatori sedevano Marco Petrucci e Stephan Bencivenga della segreteria regionale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri, Ottorino Orfello, segretario provinciale del Sap, Sindacato autonomo di polizia, ed Elisa Falcinelli, segretaria cittadina del Sulpl, Sindacato unitario lavoratori polizia locale. Il quadro emerso è complesso: alle criticità del territorio si sommano problemi strutturali che riguardano organici insufficienti, procedure burocratiche sempre più gravose, normative percepite come inadeguate e in grado di lasciare troppi spazi di discrezionalità a livello di giudizio, e un coordinamento tra le diverse forze di polizia che, secondo i relatori, potrebbe essere molto più efficace.Il tema della sinergia e dell'integrazione tra l'azione delle forze di Polizia emerge come un elemento più teorico che pratico. Il dibattito sul Posto Integrato di Polizia di viale Molza oggetto di finanziamenti da parte della Regione per la ristrutturazione di locali, muri e vetrate, offre l'assisti. 'Da tempo, è stato evidenziato, la Polizia di Stato non è più presente in quella sede e la collaborazione quotidiana prevista con la Polizia Locale nn c'è'. Da qui una battuta significativa: 'Di integrato, in quel posto, c'è soltanto l'insegna. In questo quadro che senso ha il finanziamento regionale'?Altro tema che ha acceso il dibattito è stato quello delle conseguenze operative delle decisioni giudiziarie sugli arresti effettuati dalle forze dell'ordine. Nel corso dell'incontro è stato riportato il caso dei giorni scorsi riguardante i Carabinieri di una stazione della provincia impegnati nell'arresto in flagranza di persone sorprese a rubare rame. Un intervento che ha richiesto otto ore di lavoro dopo l'arresto anche solo per la redazione degli atti e procedimento per direttissima. Davanti al giudice l'uomo indagato ha sostenuto di trovarsi sul posto per fare le pulizie. Il giudice non ha convalidato l'arresto. 'Il mio collega mi ha chiamato per dirmi che era deluso e affranto dalla decisione del giudice. E' come se avesse detto che aveva sbagliato ad arrestarlo'Sul fronte degli organici il quadro delineato è apparso altrettanto preoccupante, soprattutto sul fronte della Polizia di Stato dove i nuovi arrivi faticano se non in un rapporto 4 a 3, gli operatori che vanno in pensione e che vengono sostituiti. Senza considerare che tre nuovi arrivati rispetto all'uscita di persone con 30 anni di esperienza non portano ad una compensazione fattiva.È stato ricordato come alla Polizia di Stato manchino decine di operatori solo sul territorio modenese e come le carenze di personale costringano gli agenti a continui spostamenti tra mansioni amministrative e servizi operativi. 'Un poliziotto impegnato nei passaporti, nell'immigrazione o in altri uffici amministrativi può trovarsi, nel fine settimana, impiegato in servizi di ordine pubblico, controlli straordinari del territorio o accompagnamenti collegati alle procedure di espulsione' - ha sottolineato Orfello, protagonista anche di una amara, nella sua realtà, considerazione: 'Così come la sanità pubblica che senza il privato non regge più così la sicurezza ha bisogno di una integrazione con la dimensione privata, con il rischio di trovarsi di fronte allo scenario che la sicurezza poi dipenda anche da chi se la può economicamente permettere'.Sul capitolo di rimpari ed espulsioni che si apre un altro fronte. I rappresentanti dei Carabinieri hanno spiegato come l'accompagnamento di una sola persona in centri distanti centinaia di chilometri possa impegnare un'intera pattuglia per molte ore o addirittura per un'intera giornata, sottraendo risorse preziose al controllo del territorio. Ancora più frustrante quando al termine della procedura non vi è nemmeno la certezza che l'espulsione venga effettivamente eseguita. 'Può capitare che una persona accompagnata al CPR sia nuovamente individuata in stazione a Modena'.Sempre più difficile la situazione espressa anche dalla Polizia Locale con Elisa Falcinelli: Il personale è chiamato a svolgere un numero sempre crescente di funzioni. Uno stesso agente può iniziare il turno davanti alle scuole, cosa peraltro anacronistica, per poi essere inviato a rilevare un incidente mortale, intervenire in situazioni che coinvolgono minori non accompagnati, seguire problematiche connesse all'immigrazione oppure svolgere attività di polizia giudiziaria'.Non meno importante il tema della videosorveglianza. 'Ci sono centinaia di telecamere attive, utilissime per individuare scene in cui vengono commessi i reati, ma oggi tutte le immagini delle telecemere vengono viste in tutte le centrali. Perchè non dividerle in blocchi così che una centrale ne veda un gruppo e un'altra centrale veda un altro gruppo?'I relatori hanno inoltre richiamato l'attenzione sull'aumento delle truffe informatiche e dei reati digitali, fenomeni in costante crescita che richiedono personale specializzato e competenze sempre più avanzate. Allo stesso tempo è stato affrontato il problema della criminalità minorile e delle baby gang, considerato una delle emergenze più significative degli ultimi anni.Su questo punto è emersa una posizione sostanzialmente condivisa: non si può chiedere alle sole forze dell'ordine di risolvere fenomeni che nascono da problematiche educative, familiari e sociali. La repressione può intervenire dopo, ma la prevenzione richiede il coinvolgimento di famiglie, scuola, associazioni e politica'.