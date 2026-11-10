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'Modena, caso Policlinico: Mezzetti ha parlato di alloggi al posto delle sale mediche. La fregatura è tutta lì'

'Modena, caso Policlinico: Mezzetti ha parlato di alloggi al posto delle sale mediche. La fregatura è tutta lì'

'E così, nonostante le parole del sindaco e del presidente della Regione, assistiamo ancora una volta ad un racconto distorto della realtà'

2 minuti di lettura

'A proposito di riorganizzazione delle strutture sanitarie che prevede lo spostamento di reparti dal Policlinico a Baggiovara, noi cittadini di Castelfranco Emilia non capiamo diverse cose'. Così, in una nota, il gruppo Lega di Castelfranco.

'Non capiamo perché presso il Policlinico siano state fatte ristrutturazioni di interi reparti e avviata la costruzione del gigantesco polo materno infantile. Un cantiere che pare fermo da tempo ed ogni giorno ci testimonia il fallimento dei progetti a lunga scadenza e la conseguente perdita di risorse pubbliche. Non capiamo, come le eccellenze possano essere ridotte a semplici reparti da spostare.  Non capiamo come si voglia trasformare il pronto soccorso del Policlinico in un servizio di Pronto Soccorso di base, con una dotazione di specialità mediche limitate quando, il nostro territorio prolifera di Cau che dovrebbero occuparsi dei cosidetti codici bianchi e verdi ovvero casi meno urgenti' - continua il Carroccio.

'E poi non possiamo dimenticare quella parola pronunciata quasi per caso dal sindaco Mezzetti nelle sue prime dichiarazioni: 'alloggi'. Una parola che ha acceso in noi una sorta di allert. Una parola forse pronunciata per sbaglio e subito nascosta come si tenta di nascondere la polvere sotto al tappeto. Ed ora quell'allert non si spegne più, chiamatela diffidenza, mancanza di fiducia, ignoranza. Poco importa niente di tutto quello raccontato dal presidente De Pascale o dal sindaco Mezzetti riesce a far passare in noi quella sensazione sgradevole di dover assistere ancora una volta ad un racconto distorto della realtà, che vuole confondere i cittadini per abbandonarli nell'ennesima grossa fregatura'.

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