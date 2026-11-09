Nessun collegamento tra il pasto somministrato giovedì 22 ottobre alla scuola primaria Gianni Rodari dell'Istituto comprensivo 3 e i casi di malessere gastrointestinale tra alcuni alunni. È quanto emerge dai risultati dalle analisi disposte, a scopo precauzionale, dal Comune di Modena che, a seguito delle segnalazioni, aveva immediatamente attivato il proprio protocollo haccp, e dall'Azienda USL di Modena.
Hanno infatti dato esito negativo i controlli fatti dai due enti, basati sulla ricerca di componenti batteriche o virali che potessero essere collegate ad alcuni malori riscontrati in quella giornata, seppure da parte di un numero limitato di alunni della scuola.
Stesso risultato anche per le analisi condotte sull'acqua distribuita in mensa e per i tamponi fatti sulle caraffe.
Malessere gastrointestinale a scuola: nessun collegamento con il cibo
Lo ha comunicato oggi il Comune dopo i risultati delle indagini svolte. Esito analogo anche per gli esami su acqua e caraffe
Nessun collegamento tra il pasto somministrato giovedì 22 ottobre alla scuola primaria Gianni Rodari dell'Istituto comprensivo 3 e i casi di malessere gastrointestinale tra alcuni alunni. È quanto emerge dai risultati dalle analisi disposte, a scopo precauzionale, dal Comune di Modena che, a seguito delle segnalazioni, aveva immediatamente attivato il proprio protocollo haccp, e dall'Azienda USL di Modena.
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