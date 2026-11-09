Modena, Policlinico svuotato e maxi ospedale Baggiovara: il piano-Altini parte da lontano: con Mezzetti un salto negativo

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, con una mossa spregiudicata, si è voluto intestare l'ipotesi di svuotamento del Policlinico di Modena e la creazione di un nuovo grande polo sanitario a Baggiovara. Ma in realtà si tratta di un'idea che - almeno da un punto di vista concettuale - parte da lontano e che ha nella Regione Emilia Romagna il principale demiurgo e nell'attuale Dg Ausl Mattia Altini l'esecutore incaricato. In questo contesto il contributo di Mezzetti in fondo è stato solo (si fa per dire) quello di applicare concetti rodati sul caso specifico del Policlinico.

L'idea di concentrare le attività ad alta complessità in strutture selezionate, differenziando le funzioni degli ospedali e riducendo le duplicazioni, era già presente negli indirizzi della sanità regionale del 2023. E in quel periodo Mattia Altini ricopriva un ruolo di primo piano come responsabile del Settore Assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna.Il 20 aprile 2023 la Regione Emilia-Romagna , ancora non guidata da Michele De Pascale, ma da Stefano Bonaccini, annunciava infatti l'elaborazione di una proposta organica per ripensare l'organizzazione del servizio sanitario regionale.Il comunicato di allora indicava una direzione netta per la rete ospedaliera: mantenere le eccellenze e le vocazioni territoriali, ma concentrare le casistiche specifiche nelle strutture considerate più appropriate.

Il documento distingueva tra ospedali di prossimità, destinati soprattutto alle attività a bassa complessità e ad alti volumi, e ospedali polispecialistici e IRCCS, ai quali indirizzare le attività di alta specialità e complessità. Prevedeva inoltre piattaforme operative sovra-aziendali, per concentrare tecnologie, competenze professionali e casistiche omogenee al servizio di bacini territoriali più ampi.Non era ancora un progetto per Modena, né un piano per svuotare il Policlinico e costruire un nuovo ospedale a Baggiovara, l'indirizzo organizzativo però era già la culla per questa idea: differenziare le funzioni, integrare le strutture e concentrare determinate attività. Da sottolineare, come detto, che in quel periodo Mattia Altini era responsabile del Settore Assistenza ospedaliera regionale, incarico ricoperto dal 23 novembre 2022 al 31 gennaio 2025.

Del resto un altro documento aiuta a comprendere quali fossero gli obiettivi della struttura durante la direzione-Altini. Il Piano degli obiettivi 2023 del Settore, nella versione finale di consuntivo del gennaio 2024, individua tra le attività da sviluppare l''Organizzazione dei servizi di alta complessità secondo piattaforme produttive'. Il documento parla di integrazione tra aziende sanitarie, aggregazione di risorse tecnologiche e professionali e organizzazione di piattaforme produttive interaziendali.Il tema riemerge nelle dichiarazioni pubbliche di Altini da direttore generale dell'Ausl di Modena.In un'intervista del gennaio 2026 alla Gazzetta di Modena, il manager richiamò la necessità di evitare duplicazioni e di attribuire alle strutture funzioni coerenti con le rispettive vocazioni. Tra gli esempi citati, il ruolo di Baggiovara come trauma center e la necessità di collocarvi le funzioni collegate.Nella relazione della Direzione generale Ausl relativa al 2024, firmata nel luglio 2025 ( qui ), si ritrova inoltre l'indicazione di evitare un'eccessiva dispersione delle attività chirurgiche e di proseguire nell'individuazione di specifiche vocazioni per ciascuna struttura. La relazione distingue le attività di maggiore complessità da quelle più diffuse e meno complesse. Non si parla ovviamente di 'tagli', ma è evidente che il risparmio è l'obiettivo finale.

In quel documento a pagina 50 Altini parla di 'concentrazione della chirurgia a maggior complessità presso le strutture dell’Aou, Carpi e Sassuolo, dotate della competence e delle tecnologie appropriate; mantenimento negli ospedali della rete Azienda Usl (Mirandola, Pavullo, Vignola, Carpi e Sassuolo) della casistica chirurgica a più ampia diffusione e minor complessità con messa a disposizione delle équipe chirurgiche (anche afferenti ad altri ospedali o ad altre Aziende) delle piattaforme chirurgiche e di posti letto, finalizzata a realizzare la prossimità della cura e il pieno utilizzo delle piattaforme chirurgiche'.

Qual è stato dunque il salto di qualità (in negativo) messo in campo da Mezzetti con la sua uscita pubblica?Mezzetti non ha fatto altro che fare sua la teoria di Altini e della Regione Emilia Romagna finalizzata ad aggregare per risparmiare e applicare questa dottrina all'ospedale per eccellenza dei modenesi: il Policlinico.E' vero, il primo cittadino di Modena non ha inventato nulla (del resto lo ha anche dichiarato in Consiglio comunale facendo riferimento ai documenti Ctss), ma ha deciso per la prima volta di inserire l'11esimo miglior ospedale italiano, il Policlinico di via del Pozzo, in un progetto che - se andrà in porto - lo trasformerà in ospedale per la bassa e media complessità con la creazione di alloggi al posto di sale mediche. Nemmeno Altini era arrivato a tanto: le strutture Aou dal lui citate nella relazione 2025 che manterrebbero la maggior complessità erano infatti Policlinico e Baggiovara. Entrambe. Il sindaco da sempre a sinistra del Pd, Massimo Mezzetti, ha pensato bene di superarlo, è il caso di dirlo, a destra.