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Policlinico svuotato, a Castelfranco il progetto-Mezzetti bocciato all'unanimità da sindaco e opposizioni

Policlinico svuotato, a Castelfranco il progetto-Mezzetti bocciato all'unanimità da sindaco e opposizioni

E Gargano ha convinto anche tutti i cinque colleghi sindaci dell'Unione del Sorbara. Una levata di scudi unanime, al di là del colore politico, che testimonia quanto il disegno del sindaco di Modena sia inviso agli occhi dei castelfranchesi

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Come abbiamo visto ieri, non c'è solo l'ex sindaco e presidente della Commissione regionale sanità Gian Carlo Muzzarelli a mettere un argine al progetto di declassamento del Policlinico di Modena pensato dal primo cittadino Massimo Mezzetti aderendo al piano del Dg Mattia Altini su mandato del presidente ER Michele De Pascale. Al di là delle critiche di una fetta dell'opposizione e del Pd cittadino di Diego Lenzini, il no più deciso arriva dal quarto Comune della provincia di Modena, Castelfranco Emilia. E non è un caso che proprio da Castelfranco la parte del Pd fedele a Mezzetti di Massimo Paradisi abbia deciso di partire coi suoi incontri di convincimento sul territorio.
A Castelfranco il sindaco Pd Gianni Gargano si è da subito speso in modo aperto contro ogni ipotesi di svuotamento o possibile chiusura di reparti dell'ospedale di via del Pozzo. Lo ha fatto senza giri di parole e bocciando apertamente l'idea, dichiarata testualmente da Mezzetti, di ridurre il Policlinico a nosocomio per la bassa-media complessità, realizzando addirittura alloggi negli spazi traslocati a Baggiovara.
'Il Policlinico non chiude: il Pronto soccorso, i reparti e le funzioni necessarie al suo funzionamento non devono essere chiusi né trasferiti.
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Per Castelfranco la questione è concreta: sei Comuni, circa 80.000 abitanti, un territorio in crescita e senza ospedale distrettuale. Distanze e collegamenti devono essere considerati, soprattutto per le persone più fragili' - ha detto Gargano, convincendo ad aderire alla sua battaglia anche tutti i colleghi sindaci dell'Unione del Sorbara, Tania Meschiari di Bomporto, Francesca Silvestri di Bastiglia, Tiziana Baccolini di Nonantola, Maurizia Rebecchi di Ravarino e Francesco Zuffi di San Cesario.
Una posizione, quella di Gargano, che si sovrappone a quella dell'opposizione di Castelfranco Emilia che, in particolare con la Lega di Lodovica Boni, ha mostrato la stessa contrarietà a ogni demansionamento del Policlinico. Una levata di scudi unanime, al di là del colore politico, che testimonia quanto il disegno del sindaco di Modena sia inviso agli occhi di chi, come i castelfranchesi, dopo aver visto sparire l'ospedale della propria città ridotto a Cau, sanno che il Policlinico non può assolutamente permettersi di fare la stessa fine.
Giuseppe Leonelli
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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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