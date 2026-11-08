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Modena in trasferta a Chiavari: con l'Entella i Gialli cercano i 3 punti

Modena in trasferta a Chiavari: con l'Entella i Gialli cercano i 3 punti

Anche per la gara di Chiavari, continua l’emergenza; Galloppa sconta le solite numerose assenze di Caso, operato in settimana, Tonoli, Zampano, Stenio Zanetti

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Modena in trasferta a Chiavari per dare continuità di risultati e classifica, dopo il bel pareggio di sabato scorso, e per trovare nuove conferme; nonostante gli infortuni stiano falcidiando la squadra, il gruppo ha dato ottimi segnali sul campo nella gara di sabato, ed è adesso chiamato a proseguire sulla stessa falsariga già intrapresa, per trovare nuove consapevolezze e dimostrare di essere ancora più forte.

La trasferta di Chiavari è sempre stata agrodolce per i gialli; il Modena vi ha giocato in sole 6 occasioni: nei precedenti ci sono 2 vittorie dell’Entella, 2 pareggi e 2 vittorie del Modena; l’ultimo precedente risale allo scorso campionato, quando il Modena di Sottil uscì sconfitto per due reti a uno.

L’Entella ha giocato finora 5 volte in casa, dove non ha mai vinto e ha conquistato solo 3 punti, frutto di 3 pareggi e 2 sconfitte, condite da 5 reti segnate e 7 subite; i padroni di casa sono dunque alla ricerca del loro primo successo casalingo, dato che alla squadra di Chiappella servono punti per allontanarsi dalle zone calde; troveranno però di fronte un Modena che ha già dato prova di solidità e compattezza, e che ha saputo fare quadrato nonostante le assenze, trasformando questo momento di particolare emergenza in una opportunità di crescita per tutto il gruppo.

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Si giocherà su terreno sintetico che potrà rappresentare un fattore, dato che la palla corre più velocemente; l’unico precedente sul sintetico in stagione risale alla trasferta di Carrara, in occasione della quale il Modena, troppo brutto per essere vero, uscì sconfitto.

Anche per la gara di Chiavari, continua l’emergenza; Galloppa sconta le solite numerose assenze di Caso, operato in settimana, Tonoli, Zampano, Stenio Zanetti, ai quali si aggiungono Consiglio, reduce dalla frattura del setto nasale in settimana, Nador, tenuto precauzionalmente a riposo, oltre ai lungodegenti Manquant e Sersanti; tra i convocati, i giovani della primavera Maran, Cannoni, Arnaboldi e Fontana.

Probabile la conferma del 3-5-2 visto con il Mantova: in questo caso, davanti a Chichizola, linea a tre Folino, Nieling e uno tra Adorni e Ronco; sugli esterni Imputato a destra e Azzi a sinistra, con Bianco, Brugman e Santoro centrali; davanti, spazio alla coppia Belotti e Ambrosino; la variabile potrebbe essere una difesa a quattro, con Imputato nei quattro dietro e Nieling esterno basso a sinistra, come a Vicenza, e un attacco a tre con l’inserimento di Olzer a destra, assieme a Belotti e Ambrosino;

non sono però escluse altre soprese, quali ad esempio il probabile debutto di Montevago dall’inizio, per dare respiro a Belotti, o l’impiego in trequarti di uno tra Bacchin e Bohzanaj.

Arbitra la partita Valerio Crezzini di Siena, con il quale il Modena ha due soli precedenti, con una sconfitta e una vittoria nel fantastico derby di Reggio Emilia lo scorso 14.12.24; i liguri hanno invece incrociato l’arbitro toscano 3 volte, con una vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.  

Calcio di inizio domenica pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, davanti 568 a tifosi canarini, che hanno esaurito il settore ospiti e saranno ancora una volta protagonisti dell’ennesimo grande esodo.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

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