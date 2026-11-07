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MotoGp, Bezzecchi conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar

MotoGp, Bezzecchi conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar

Indietro lo spagnolo Jorge Martin (Aprilia), che scatterà dall’11esima casella

1 minuto di lettura

Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese ferma il cronometro sul tempo di 1’50″028 e precede di 0″266 il leader della classifica iridata, lo spagnolo Marc Marquez (Ducati).

Terzo a 0″299 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre in seconda fila c’è Francesco Bagnaia (Ducati), quinto in mezzo alle due Aprilia Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez e del giapponese Ai Ogura, rispettivamente quarto e sesto. Indietro lo spagnolo Jorge Martin (Aprilia), che scatterà dall’11esima casella.

Foto Italpress

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