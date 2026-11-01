Volley serie B: nuovo risultato positivo al PalaSimoncelli per la Stadium

Con Flemma ancora a riposo dopo gli acciacchi riscontrati in avvio di campionato, la Stadium ricorre ancora una volta alla coppia Scaltriti/Montaggioli in banda, Lugli e Sitti sulla diagonale principale, Pavani e Scaglioni al centro, assistiti in seconda linea da Galavotti in fase di break e Rustichelli in sideout.





PRIMO SET Mirandola subito aggressiva in sideout con Pavani prende il primo break di 2-0. Pontedera risponde con un controbreak che li porta sul +2, vantaggio che fossilizzeranno poi per tutta la prima metà del set. Quando il vantaggio si fa di quattro punti (10-14), Vanini e Zucchi richiamano in panchina i gialloblù per tentare di modificare l’inerzia del set. Mirandola torna a contatto sul 14 pari, riuscendo poi a strappare il vantaggio 16-15 con un'ottima azione, dominata a muro da Pavani. Nel tentativo di rendere più difficile la risalita degli ospiti, Vanini inserisce Pignatti al servizio proprio al posto del centrale di casa. La scelta paga e gonfia il tesoretto Stadium di altre due lunghezze. Tocca poi a Sitti rilanciare per il 22-17 e a Montaggioli guadagnare il primo set point dei suoi, subito capitalizzato.





SECONDO SET La seconda partita inizia come proseguimento naturale della precedente: la Stadium, in cattedra, parte forte e guadagna subito un break, vanificato però dal turno al servizio di Frosini che fa passare Pontedera dal 4-2 al 6-4. I pisani riescono a distaccarsi ulteriormente sul turno di servizio di Pantalei, che costringe i mirandolesi a rifugiarsi nel loro primo discrezionale sul 7-13. Scaltriti è l’uomo incaricato del sideout dei suoi, che non riescono comunque a firmare un break in grado di farli rimontare. Il primo sussulto dei padroni di casa è sul punteggio di 14-18: Coach Bulleri chiama il timeout ma è ancora Lugli a smuovere il tabellone. Doppio cambio per Pontedera sulla diagonale principale e successivo doppio ace del subentrato Flemma su Bergoli: 17-18 e fine dei discrezionali per la formazione toscana, che sfiora il terzo ace subìto ma riesce a rimettersi in carreggiata (17-19). Eccellente il sideout dei ragazzi del duo Vanini/Zucchi, di nuovo a contatto sul 19 pari grazie ad un altro brillante turno al servizio di Pignatti. Scaltriti guida il sorpasso della Stadium. Pontedera si oppone ma è ancora Lugli a firmare un break importantissimo sul 22-20. Errore in attacco e muro di capitan Sitti che guadagna 4 set point: dopo due annullati dai biancazzurri, è proprio l’opposto Frosini a sbagliare in attacco. 2-0 per la squadra di casa.





TERZO SET Cambia la diagonale principale di Pontedera: subentrano Borghi e Lazzeroni. Seppur capaci di mettere in difficoltà nelle fasi iniziali i padroni di casa, sono costretti già sul 9-6 ad interrompere il gioco. I toscani si riavvicinano senza però affondare in maniera significativa per tutta la prima metà. Si riavvicinano poi pericolosamente i ragazzi di Bulleri, di nuovo in parità a 16. Flemma e Lugli sugli scudi riescono però a firmare un nuovo break per i gialloblù, di nuovo lanciati sul 20-18. Gestione del vantaggio e qualche giocata di livello concedono a Scaltriti di guadagnarsi quattro match point e giocarseli dal servizio. Ace del numero sette e festa per i gialloblù che si scrollano subito di dosso il risultato della seconda di campionato.