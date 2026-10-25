Volley SuperLega: Modena perde a Piacenza

La Valsa Group Modena ha perso 3-0 sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza nella partita disputata oggi, 25 ottobre 2026. I parziali dei set sono stati 25-21, 25-22, 25-23 a favore di Piacenza.A seguito di questa seconda sconfitta consecutiva per 0-3 (dopo quella all'esordio contro Trento), la Valsa Group Modena si ritrova in fondo alla classifica della SuperLega ancora a 0 punti.Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Mujanovic in diagonale principale, Bento-Luca Porro di banda, Russo-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Gutierrez-Zlatanov martelli, Galassi-McHenry centrali con Pace libero.I gialloblù iniziano subito forte, due muri consecutivi (prima Porro e poi Mati) e 4-7 con timeout Boninfante. I biancorossi padroni di casa reagiscono, Zlatanov non sbaglia e 17-15 con timeout Tubertini. Si prosegue punto a punto, ma è Piacenza a conquistare il primo set: 25-21 con il punto di Galassi e 1-0.Zlatanov e compagni cominciano bene il secondo parziale, ace del numero 13 biancorosso e 5-2 dopo i primi scambi. Modena non molla di un centimetro, attacco vincente di Mujanovic e 15-14.Si lotta su ogni punto, è nuovamente Piacenza ad alzare la voce: Tizi-Oualou sbaglia il servizio, 25-22 e 2-0.Modena prova a reagire, sfruttando il proprio muro: 3-5 e timeout Boninfante. I gialloblù ci credono, pipe di Jaeschke e 8-12. Piacenza ribatte colpo su colpo, ace di Galassi e 14-16 con timeout Tubertini. I padroni di casa completano la rimonta, ottenendo sia set (25-23) che match (3-0). Modena tornerà in campo domenica 1 novembre (ore 17) al PalaPanini contro Rana Verona.Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)Gas Sales Bluenergy Piacenza: Bovolenta 9, P. Porro 1, Gutierrez 15, Zlatanov 13, McHenry 1, Galassi 7, Pace (L), Leon 2, Comparoni 2, Travica, Iyegbekedo, Brboric. N.E.: Robinson, Destro, Rizzo (L). All. Boninfante.Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 1, Mujanovic 12, Bento 3, Porro 9, Russo 6, Mati 8, Perry (L), Meijs, Barbanti, Jaeschke 6. N.E.: Garello, Tauletta, Di Martino, Menchetti (L). All. Tubertini.ARBITRI: Vagni, Giardini. MVP: Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)NOTE – durata set: 29’, 27’, 30’; tot: 86’.