Modena, così Mezzetti ha fregato tutti: la bufera sul Policlinico? Una strategia per liberarsi delle zavorre Pd

Massimo Mezzetti si è davvero intestato il progetto Policlinico - Baggiovara da 550 milioni, voluto dai vertici della sanità e dell'economia modenese, per poi fare saltare tutto? Sicuramente ha aperto un confronto al quale gli altri non erano preparati. A partire da Michele De Pascale e dal rettore Rita Cucchiara, moglie di Stefano Betti di Ance. E non era pronta la politica locale, che da una settimana brancola nel buio.
Ma l'ospedale, pur avendo un orizzonte temporale che si misura in lustri, è solo una tattica spicciola in una strategia più ambiziosa. Che riguarda invece la giunta, dove siedono ancora gli uomini di Muzzarelli: e questo è sempre più un problema.
Il Pd organizza un incontro per il 29 ottobre con i quattro assessori e Diego Lenzini. Il sindaco non compare e scrive sotto al post: «Eravamo d'accordo che ci fossi anche io. È cambiato qualcosa?». Il commento scompare prestissimo ma finisce lo stesso sui giornali. Vista la malaparata il Pd corregge tiro e locandina, mettendo Mezzetti davanti a Lenzini.
Ma non è la prima volta: già a maggio Mezzetti aveva partecipato a un incontro Pd con lo stesso titolo «Cosa succede in città?». Per poi essere malamente tagliato fuori dalle fotografie ufficiali.
Intanto l'ospedale ha costretto l’ala capitanata da Gian Carlo Muzzarelli a uscire allo scoperto. Nell'assemblea Pd del 19 ottobre Muzzarelli lo ha contestato, prontamente seguito da Federica Venturelli e Giulio Guerzoni. Che Muzzarelli intoni l’hallali ci sta. Che gli assessori lancino strali al proprio sindaco, invece, è oggettivamente imbarazzante.
A Mezzetti questa giunta non piace più. Aveva già congelato le sostituzioni di Alessandra Camporota e Vittorio Molinari per evitare che il Pd gli imponesse Diego Lenzini, rimandando a dopo le politiche. Ma nella primavera del 2027 potrebbe presentare un menù più ricco: una giunta sua, senza ostili residuati muzzarelliani. E i candidati al Parlamento dovranno lasciare la giunta prima della campagna elettorale, senza ritorno anche se trombati. Sarà un aut aut al partitone: o così o elezioni anticipate.
Alle quali il PD non è pronto: nel 2024 fu Roberto Solomita a imporre Mezzetti e a chiudere la stagione degli otto aspiranti sindaci delle primarie.
Lenzini pensava di essersela giocata bene, con l'equilibrismo di questi giorni: pace fatta prima di Natale, la Venturelli a Roma, lui in giunta. Ma il risultato potrebbe essere fallimentare su tutti i fronti. Perché i candidati veri al parlamento saranno proprio quelli che nella vicenda non hanno aperto bocca: Stefano Bonaccini, Davide Baruffi, Stefano Vaccari. Lasciando così fuori da tutto Venturelli, Lenzini e di riflesso Muzzarelli.
Magath