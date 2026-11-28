Nel mondo dei motori, dove gli ingaggi milionari rendono particolarmente rilevante il tema della fiscalità, Kimi Antonelli e Marc Marquez hanno fatto scelte diverse. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha la residenza a San Marino, mentre il nove volte campione del mondo di motociclismo ha deciso di continuare a vivere e pagare le tasse in Spagna, nonostante possieda una casa ad Andorra, Paese noto per la sua fiscalità particolarmente vantaggiosa.

Antonelli risiede a San Marino dal 2024, dove vive anche il padre Marco, presente sul Titano da diversi anni. Una scelta che lo colloca fuori dal sistema fiscale italiano e che si inserisce in un contesto nel quale la residenza nei piccoli Stati fiscalmente convenienti è piuttosto diffusa tra gli sportivi professionisti.

Diversa la posizione di Marc Márquez, che sulla questione ha parlato senza nascondersi. Il pilota spagnolo ha raccontato di aver provato a trasferirsi ad Andorra quando aveva 22 anni. Aveva acquistato una casa nel Principato, inizialmente come seconda abitazione, pensando anche ai vantaggi fiscali. Ma il tentativo di viverci stabilmente era durato pochissimo.

"Ho pagato le tasse in Spagna durante tutta la mia carriera sportiva e ho una casa ad Andorra. Non ti mentirò, ho provato ad andarci", ha raccontato nell'intervista ad Ana Pastor, trasmessa da laSexta nel gennaio 2026. Poi la conclusione, decisamente diretta: "Due mesi sono durato di seguito e ho detto: io, Spagna e casa".

Márquez è tornato sull'argomento anche in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, spiegando il ragionamento alla base della sua scelta. "Se avessi il doppio, mi cambierebbe la vita?", si è chiesto, arrivando alla conclusione che avere ancora più denaro non avrebbe modificato il suo stile di vita. E ha aggiunto una frase che rappresenta forse il passaggio più significativo: "Credo che ci sia un senso di giustizia, un senso civico: chi ha di più deve pagare di più. Con dei limiti, eh…".

Márquez avrebbe avuto la possibilità di scegliere una strada fiscalmente più conveniente, ma ha deciso di non farlo. Non rivendica una superiorità morale e precisa di non voler trasmettere messaggi agli altri sportivi. Semplicemente, ritiene che contribuire attraverso le tasse sia giusto e che, a certi livelli di ricchezza, accumulare ulteriori risorse non rappresenti una necessità.

Da una parte la residenza sammarinese del giovane italiano, dall'altra la scelta di Márquez di restare legato alla Spagna anche sul piano fiscale. La lezione è nelle parole dello stesso pilota spagnolo: non sempre la possibilità di pagare meno coincide con la necessità di farlo.

Eli Gold