Clamoroso annuncio nel paddock della MotoGP: Marc Márquez si ritira al termine della stagione 2026. Prima delle prove libere del Gran Premio di Valencia, il pilota spagnolo ha comunicato la decisione mostrando dei cartelli dal box Ducati, per poi spiegare in conferenza stampa di voler chiudere la carriera dopo l'ultima gara di domenica 29 novembre.
Alla base della scelta ci sono i pesanti strascichi fisici degli ultimi anni, aggravati in questa stagione dall'infortunio a braccio e caviglia rimediato nella caduta di Le Mans. A 33 anni, dopo aver completato una storica rimonta culminata pochi giorni fa a Portimão con la conquista del decimo titolo mondiale (l'ottavo nella classe regina), il fenomeno di Cervera saluta il Motomondiale da campione in carica.