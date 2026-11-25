Bel pareggio del Modena su un campo tradizionalmente ostico e difficile per i gialli, che escono imbattuti (1-1 il finale) al termine di una bella partita, dura e faticosa, specialmente nel finale, quando entrambe le squadre sono apparse molto stanche, probabilmente affaticate da una gara giocata per lunghi tratti sotto una pioggia battente. I gialli escono dal campo a testa alta con rinnovate certezze e grande personalità: la reazione allo svantaggio all’inizio del secondo tempo, che ha portato il Modena al pareggio, è degna di una squadra che occupa il secondo posto con merito e stasera ne ha dato un’altra conferma, dimostrando ancora una volta compattezza e e solidità di squadra sotto tutti gli aspetti, tecnico, atletico, mentale e caratteriale.

Galloppa conferma il 3-5-2 visto sabato con la Juve Stabia, con la sola eccezione del rientro di Nador al posto di Adorni, con Folino e Nieling braccetti ai suoi lati; sugli esterni Imputato a destra e Azzi a sinistra, con Santoro, Brugman e Bianco centrali; davanti, spazio alla coppia Ambrosino e Belotti.

Si comincia con le squadre molto coperte; la prima iniziativa è di Tramoni, all’8’, che corre sulla fascia ma il suo sinistro finisce a alto; ancora Tramoni al 14’, dal limite, palla di poco fuori. Il Modena fatica a costruire gioco con continuità, mentre il Pisa vive di fiammate improvvise. Al 32’ cross di Marras da sinistra che diventa un tiro sbilenco rasoterra, Chichizola respinge corto, sulla ribattuta arriva Moreo che calcia sul palo da pochi passi, poi Pittarello da centro area fallisce il tap-in spedendo alto sulla traversa. La replica del Modena è affidata a Belotti: cross di Azzi dalla trequarti, il Gallo a centro area arpiona il pallone di sinistro al volo, con la palla che si stampa sul palo. Nel finale di frazione, da altro cross di Azzi Ambrosino sbuca sul secondo palo ma non trova la porta.

Ad inizio ripresa Pisa subito in avanti: da un cross da destra, rinvio corto di testa della difesa del Modena, arriva Marras, che complice una deviazione di Nador, infila la palla in rete alla destra di Chichizola. Al 51’ Belotti al volo di controbalzo, palla alta. Al 54’ Galloppa muove la panchina: Bohzanaj e Olzer per Azzi e Brugman; ma non c’è tempo per giocare perché un blackout improvviso, forse a causa della pioggia battente, lascia campo e squadre al buio, per oltre sette minuti. Si riprende a giocare e il Modena pareggia subito: Scuffet serve Vural, che cincischia con la palla, arriva Bianco che gliela ruba per presentarsi solo davanti a Scuffet e insaccare la rete del pareggio, e il suo primo gol in gialloblu. Al 70’ iniziativa di Ambrosino che accelera sulla sinistra e serve al centro l’accorrente Belotti la cui deviazione finisce a lato di poco. Al 82’ tocca a Montevago per Belotti. L’arbitro concede 10’ di recupero, anche per sopperire al black-out. Al 94’ Montevago si libera con una spallata del suo marcatore e infila Scuffet, ma l’arbitro fischia fallo contro il Modena.

I gialli controllano bene nel finale di partita, gestendo il pallone e ritmo nei minuti finali, per portare a casa un ottimo pareggio, che mantiene il Modena al secondo posto, a + 5 sulle terze.

Modena di nuovo in campo domenica pomeriggio alle 15.00 al Braglia contro il Padova.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc