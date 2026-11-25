Quando l'arroganza sostituisce la gentilezza succede che il sindaco Mezzetti offende chi contesta le sue proposte in tema riorganizzazione sanitaria. Arriva perfino a dimenticarsi di Cartabellotta e la spara grossa. Succede tutto sul suo profilo social, pubblico a tutti i cittadini.

In un post mi scrive le testuali parole: “legga quello che è scritto nero su bianco nel documento riportato nel mio primo commento e la smetta di dire fesserie come sta facendo da settimane speculando sulle paure delle persone. Il suo partito con i suoi alleati di governo sta distruggendo la sanità pubblica e ha il coraggio di parlare? Ma mi faccia il piacere”.

Ringrazio il sindaco per l’attenzione con cui mi sta seguendo da settimane: in effetti ho scritto parecchi comunicati stampa riguardo al progetto “Sanità Futura”. Quelle che lui liquida come “fesserie”, dovrebbero appartenere al contesto preciso del normale dibattito politico, e mai una volta i miei interventi hanno riportato offese indirizzate alla sua persona.

Da quando contestare proposte che incidono in maniera così impattante sulla vita dei cittadini di Modena e provincia si chiama “speculare sulle paure”?

Inoltre, sindaco si è proprio dimenticato di Nino Cartabellotta, che di solito la sinistra legge quasi fosse il Vangelo. I rapporti della Fondazione Gimbe e le analisi del suo presidente hanno più volte evidenziato come le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale siano il frutto di scelte e criticità stratificatesi nell’arco di circa quindici anni, attraverso governi di diverso colore politico, e come sul piano nominale il Fondo Sanitario Nazionale sia stato incrementato anno dopo anno dall’attuale esecutivo. Perciò dal podio della “classifica dei tagliatori della sanità” possiamo senza dubbio escludere la Lega.

Sindaco Mezzetti ha fatto una sparata e, visto che ci siamo, consiglio alla sinistra di utilizzare un indicatore ben più diretto e onesto per valutare l’impegno del governo nella spesa sanitaria verso i cittadini: la spesa sanitaria pro-capite, evitando di usare il rapporto con il Pil per distorcere la realtà dei fatti.

Lodovica Boni - Lega Castelfranco Emila