La lettura del documento "Sanità Futura", che racchiude le linee guida per la riorganizzazione dei servizi sanitari della provincia di Modena appare molto deludente. Non solo è un contenitore vuoto, che non dice nulla di ciò che vorremmo sapere, ma non propone nemmeno soluzioni innovative.

QUI IL DOCUMENTO

Non dice, ad esempio, quali reparti verranno spostati a Baggiovara, con quali modalità e tempistiche. Insomma quale sarà il piano di smantellamento, che dovrà trasformare il nostro Policlinico in un ospedale cittadino "senza arte nè parte"?

Pare quasi, che si voglia svelare questo piano molto lentamente, affinché tutto faccia meno rumore possibile. La decisione di trasformare il pronto soccorso del Policlinico in una sorta di grande Cau è stata presa da tempo (qui il documento Ctss pubblicato da La Pressa). Una decisione piuttosto indigesta per dipendenti e cittadini. Il piano è un concentrato di uno slogan che rappresenta una vera contraddizione "smantellare servizi per garantire servizi".

I cittadini non dimenticano, come in passato siano stati chiusi servizi e sostituiti con altri meno efficaci, questo ha portato sfiducia e rassegnazione.

Si deve però ammettere che "Salute Futura" introduce una novità: la definizione di "rete sanitaria" viene superata e sostituita da qualcosa di più efficacie dal punto di vista comunicativo, quella di "tessuto sanitario".

Secondo la sinistra, la parola tessuto rende meglio l'idea di un sistema, che vuole avvolgere e proteggere tutti. Per l' amministrazione di sinistra le parole sono più importanti dei fatti. Secondo le dichiarazioni del Presidente De Pascale, le linee di indirizzo sono il risultato di un lavoro congiunto di 250 partecipanti suddivisi tra professionisti, universitari, rappresentanti di enti locali, pazienti e volontari.

Difficile credere, che professionisti che lavorano da anni nell'ospedale di via Campi, per costruire eccellenze, possano essere d'accordo con lo smantellamento dei loro reparti.

Non è solo una questione di affetto, di orgoglio, ma anche di buon senso e amore per i pazienti. Nella premessa, troviamo il monito della sinistra ai cittadini: “non si può più avere tutto ovunque”. Un monito, che dimostra ancora una volta uno scollamento dalla realtà, perché il “tutto e ovunque” non esiste più da tempo.

Nel testo si afferma che l’80 per cento dei bisogni sanitari potrebbe essere risolto con la medicina di prossimità. Si punta tutto sulla prossimità, mentre si pianifica di allontanare da una grossa fetta della provincia, reparti e servizi di emergenza. Non poteva mancare, poi la solita metafora retorica, che vuole ricordarci che siamo parte di un'orchestra e per suonare bene dobbiamo tutti leggere lo stesso spartito.

La verità è che l'orchestra suona note stonate: i medici di base, le Case della Comunità, i Cau finiscono per essere doppioni inutili, che spesso non riescono nemmeno a fare diagnosi di primo livello.

Il documento rilancia come fosse una vera novità, la distribuzione sul territorio degli interventi chirurgici di bassa e media complessità, come ernie inguinali e cataratte, una distribuzione che esiste da tempo. Si parla poi dei pazienti oncologici, affermando che necessitano di una continuità assistenziale, vogliamo ricordare che spesso richiedono anche il supporto urgente di medici altamente specializzati.

Allora, ci domandiamo come farà il reparto di Oncologia del Policlinico a non avere più un pronto soccorso specialistico? È preoccupante poi leggere, a pagina 13 del documento, una nota relativa all'utilizzo di tecnologie e cure avanzate, che dicono richiede un alto impiego di risorse, perciò dovranno essere selezionati i pazienti giusti. Speriamo che tale selezione avvenga con il solo fine di ottimizzarne la risposta clinica.

Per ultimo, il documento parla della salute strettamente connessa alla qualità dell'ambiente e allo stile di vita. Non possiamo che sorridere perché per una strana ironia della sorte a Modena esiste un grosso inceneritore, che brucia rifiuti in modo continuo. Allora proponiamo di cambiare il titolo del documento da "Salute Futura" a " Futuro senza Salute" e pensiamo sia arrivato il momento di ammettere una verità scomoda, che tutto il percorso proposto nasce dall'esigenza di correggere una gestione non attenta delle risorse che si protrae da troppo tempo.

Lodovica Boni - Lega