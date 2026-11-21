È stato inaugurato con un taglio del nastro, questa mattina, sabato 21 novembre, il nuovo nido d’infanzia Aude Pacchioni, in via Magenta 93, realizzato attraverso risorse Pnrr e gestito dalla Fondazione Cresci@mo. Nel corso dell’iniziativa è stata scoperta la targa che lo intitola ad Aude Pacchioni, partigiana, figura centrale della vita politica, amministrativa e civile modenese del secondo Novecento, scomparsa nel 2021.

Durante la celebrazione sono intervenuti il nipote di Aude Pacchioni, Giovanni Guerzoni; il sindaco di Modena Massimo Mezzetti; la presidente della Fondazione Cresci@mo Cinzia Cornia e il parlamentare europeo Stefano Bonaccini. Erano presenti, inoltre, Federica Venturelli, assessora alle Politiche educative; Giulio Guerzoni, assessore ai Lavori pubblici; rappresentanti delle associazioni Anpi e Udi di cui Aude Pacchioni è stata presidente provinciale, e tanti bambini e bambine insieme alle proprie famiglie. Nel corso della mattinata sono stati letti da Maria Elisa Borghi, allieva attrice di Drama Teatro, brani tratti da “Con le parole di Aude”, con il commento di Caterina Liotti, storica del Centro documentazione donna di Modena. La pubblicazione, prodotta da Anpi con la collaborazione del Centro documentazione donna e il patrocinio del Comune di Modena, è stata distribuita ai presenti fino a esaurimento delle copie disponibili. Sono inoltre stati realizzati laboratori per bambini a cura del Coordinamento pedagogico di Crescia@Mo.

La scelta di dedicare ad Aude Pacchioni un nido a Modena rappresenta la volontà di ricordare il suo ruolo di pioniera dei servizi dell’infanzia - era assessora nel 1969 quando venne aperto il primo nido a Modena, in anticipo rispetto alla legge nazionale - ma anche quando, da sindacalista, aiutava le mondine nell’organizzazione dei primi nidi per garantire loro la possibilità di andare a lavorare. L’intitolazione è stata richiesta dal Consiglio comunale in settembre attraverso l’approvazione di una mozione e deliberata dalla Giunta. Sulla proposta arrivata anche da Anpi si è espressa la Commissione Toponomastica con parere favorevole all’intitolazione e alla richiesta di deroga alla Prefettura, non essendo ancora trascorsi i 10 anni dalla scomparsa.

Il nido Aude Pacchioni è una delle due scuole del Comune di Modena (l’altra è la scuola d’infanzia a Villanova inaugurata in ottobre) ammesse a finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione (Missione 4). L’Amministrazione ha scelto di fare investimenti sull’educazione, mettendo al centro i bambini e sostenendo la conciliazione familiare. Complessivamente, a oggi, la copertura dei nidi in città arriva al 59 per cento, dato tra i più alti in Italia, e il 46 per cento è garantito dal servizio pubblico. Il nido, a partire dall’anno scolastico in corso 2026-2027, offre 64 posti aggiuntivi in una zona, a sud di Modena, ad alta densità abitativa e in via di sviluppo. Il nido accoglie una sezione lattanti mentre le altre miste prevedono bambini “medi”, “grandi” e part time. Con la sezione lattanti, in particolare si va a rispondere a una fascia di richiesta in cui è maggiore la lista d’attesa e in cui il servizio è quasi esclusivamente pubblico.

L’intervento di realizzazione del nuovo nido, del valore di 3 milioni 268 mila euro, è finanziato per 2 milioni 271 mila euro con risorse Pnrr, per 227 mila euro tramite il Fondo opere indifferibili 2023 e per 769 mila euro con risorse comunali. I lavori, assegnati attraverso procedura nazionale gestita da Invitalia, sono stati realizzati dal Consorzio Stabile Vitruvio scarl di Roma, con la consorziata Edilsand srl di Modena.

I lavori sono stati avviati con le bonifiche belliche a fine 2023 e sono arrivati a conclusione quest’estate. Da una decina di giorni è inoltre stato completato e aperto anche il parcheggio a servizio del nido (intervento del valore di ulteriori 245 mila euro finanziati dall’Amministrazione comunale), raggiungibile da via Magenta attraverso un nuovo tratto di strada a senso unico di marcia, che presenta 25 posti auto, di cui uno per disabili, in aggiunta agli stalli di sosta già esistenti in zona. Sulla via è stata inoltre integrata l’illuminazione complessiva con corpi illuminanti sul parcheggio e sul marciapiede. È inoltre stato rifatto il marciapiede lungo la strada principale, che presentava sconnessioni e cedimenti, ed è stato adeguato con un percorso tattile per non vedenti.