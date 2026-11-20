"Questa mattina, casualmente di venerdì, la Cgil è tornata in piazza. Il corteo lungo i viali ha bloccato la circolazione e a farne le spese sono stati, ancora una volta, i modenesi che dovevano andare al lavoro o raggiungere servizi essenziali. Abbiamo visto cartelli contro il Governo e sentito slogan che alimentano l'odio. Si continua a riproporre una narrazione che, a nostro giudizio, non ha alcun senso e non porta nulla di costruttivo al confronto sui problemi dei lavoratori". A parlare è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale.

"Riteniamo inopportuna la scelta di Mezzetti di mettersi in testa a questo corteo. Il sindaco rappresenta tutti i modenesi, anche quelli che questa mattina in piazza non c'erano. Dovrebbe averne piena consapevolezza e avere rispetto per chi, mentre lui sfilava, era fermo sui viali e cercava semplicemente di raggiungere il proprio posto di lavoro. Il cortocircuito è evidente. La Cgil sfila in nome dei lavoratori senza battere ciglio sul fatto che la sua categoria, la Filcams, abbia sottoscritto il contratto dei servizi fiduciari che per gli addetti di livello D prevedeva una paga base di 5,37 euro lordi l'ora. Quando si firmano i contratti si decide quanto vale un'ora di lavoro. Oggi, a giudicare dai toni e dagli slogan del corteo, la priorità della Cgil sembra essere fare opposizione al Governo Meloni".

"Mentre il corteo sfilava, per l'ennesima volta la nostra sede è stata presidiata dai carabinieri, che ringraziamo. È un presidio che si ripete a ogni manifestazione. Ecco la democrazia a senso unico. C'è chi invoca il diritto di manifestare e poi sceglie il linguaggio dell'odio, mentre la sede di un partito deve essere vigilata dalle forze dell'ordine per tutta la durata del corteo", conclude Negrini