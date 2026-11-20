"Essere alla partenza del corteo della CGIL in questa giornata di sciopero generale ha rappresentato per me un dovere, quello di essere solidale con tanti lavoratori e lavoratrici con cui ho parlato ricevendo sensazioni comuni: anche chi ha il lavoro e non vede crisi aziendali all'orizzonte è molto preoccupato. Dal carovita, dall'inflazione che sta veramente mordendo i salari italiani e che corre più del doppio dei rinnovi contrattuali, fino alle guerre che divampano nel mondo. Non parliamo poi di chi il lavoro rischia di perderlo come, ad esempio, i ricercatori e ricercatrici della Holostem". Lo ha detto il sindaco di Modena che oggi ha partecipato al corteo in città (qui le immagini e il resoconto).

"A fronte di questo la legge di bilancio del Governo è stata costruita attorno a svariati bonus e alle più classiche mancette elettorali senza nessuna visione strategica che dica dove si vuole portare l'Italia nel futuro. Per quanto riguarda gli enti locali il Governo continua a chiedere di più ai Comuni senza dare le risorse: si rinnovano giustamente i contratti ai lavoratori degli enti locali senza un adeguato stanziamento, si permettono nuove assunzioni di Polizia Locale senza stanziamenti. E solo per fare due esempi di queste contraddizioni evidenti. Ci stanno mettendo sempre di più di fronte a un bivio e al rischio di tagliare i servizi e questo è inaccettabile. Ecco perché ero in piazza questa mattina" - chiude il sindaco.