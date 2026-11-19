"Con riferimento ai disservizi alla pubblica illuminazione della città di Modena riportati in questi giorni, Edison Next rende noto che i disservizi in via Saragozza, via Scarpa e via Canalino, sono stati immediatamente presi in carico da Edison Next e che l'illuminazione di queste vie è oggi regolarmente ripristinata. La società proseguirà anche nei prossimi giorni il monitoraggio degli impianti al fine di verificarne la stabilità e garantirne la continuità di funzionamento". Dopo una settimana di buio (il black out in centro era iniziato giovedì scorso), il cuore di Modena ritorna illuminato. Lo rende noto il gestore Edison, subentrato da pochi mesi a Hera Luce, in una nota.

"Edison Next precisa che i malfunzionamenti sono riconducibili a un diffuso stato di vetustà e deterioramento degli impianti che rende la rete particolarmente fragile, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche avverse. I guasti si verificano in modo imprevedibile e interessano punti diversi dell'infrastruttura, senza una localizzazione o una casistica ricorrente - continua la nota -. Per superare queste criticità in maniera strutturale, è previsto un percorso di riqualificazione e ammodernamento dell'intera rete, finalizzato a dotare la città di un'infrastruttura più moderna, affidabile ed efficiente da un punto di vista energetico. In caso di anomalie e malfunzionamenti Edison Next agisce, in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, per garantire la continuità del servizio assicurando il ripristino del corretto funzionamento degli impianti nel più breve tempo possibile. In linea con il proprio impegno a supporto della comunità, Edison Next ha attivo un servizio di contact center dedicato ai cittadini, operativo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Eventuali disservizi possono essere segnalati al numero 800.593.593".