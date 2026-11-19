Anche quest'anno l'evento del Superzampone vedrà non solo la cottura, il taglio e l'assaggio in piazza, per migliaia di cittadini, del manufatto più grande del mondo ma anche una serie di eventi collaterali che accompagneranno l'iniziativa. Quelle legate alla preparazione del superzampone inizieranno il 29 novembre, con l'impasto delle carni, seguito il 2 dicembre dall'accensione della zamponiera, l'inizio della cottura che in 70 ore porterà al punto in cui il prodotto da diversi quintali (il peso esatto da record si saprà solo al termine dell'insacco), sarà pronto per essere sollevato con una gru e posizionato sull'enorme tagliere per essere aperto e distribuito insieme a fagioli e lambrusco. Sarà quello il momento clou della tradizionale iniziativa nata dall'idea di Sante Bartolamasi e giunta quest'anno alla edizione numero 37.

La macchina organizzativa si è già avviata. L’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi, guidato dalla Presidente Luisa Falchi Vecchi, ha radunato nei giorni scorsi i propri soci per la consueta cena conviviale. La presenza del Sindaco Massimo Paradisi, e la sua vice Daniela Sirotti Mattioli ha ribatito l’invito all’impegno per trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale e gastronomico di questo distretto d’eccellenza.

L’attesissima distribuzione gratuita dello zampone più grande del Mondo, sarà arricchita da un conubio d’eccezione: l’Ordine del Nocino Modenese offrirà il suo celebre liquore ottenuto dall’infusione del mallo di noce.

Le iniziative collaterali

Cultura e collezionismo: apre il Museo del maialino

Accanto al gusto, la manifestazione riserva quest’anno uno spazio di rilievo alla dimensione culturale e iconografica con l’allestimento dell’inedita esposizione del Museo del maialino intitolata “Il Signor Porco, tra salumi e arte”.

Il percorso espositivo metterà in mostra centinaia di pezzi unici da collezione ispirati alla figura del suino, spaziando tra dipinti e raffigurazioni su tela, ceramiche d’autore, statuine decorative, oggetti d’uso quotidiano e manufatti funzionali

Le opere e i cimeli provengono direttamente dalle collezioni private di Antonio Mascello e Renzo Battaglia, considerate a pieno titolo tra le più importanti e complete d’Italia nel loro genere.

Si parte dal venerdì: la movida di Pro-loco e Associazione GinBota

L’atmosfera di festa prenderà il via con largo anticipo rispetto al clou domenicale. A scaldare il centro storico già a partire da venerdì sera saranno i ragazzi dell’Associazione GinBota insieme ai volontari della Pro-loco. Animeranno le serate con una combinazione vincente di ottima carne, intrattenimento musicale e selezioni di gin. Una formula dinamica pensata per coinvolgere il pubblico di ogni età durante le lunghe notti della vigilia.

Il calendario del Gigante: dall’insacco alla distribuzione

Domenica 29 novembre: impasto delle carni e insacco dello Zampone gigante. Il peso esatto resterà un mistero fino all’ultimo istante, quando la lancetta della bilancia decreterà la cifra della nuova sfida.

Mercoledì 2 dicembre: accensione della monumentale zamponiera collocata in piazza centrale, sotto l’arco del torrione intitolato allo storico “Re dello Zampone”, Sante Bortolamasi. Avrà così inizio la maratona di cottura di oltre 70 ore, costantemente vegliata dai Maestri salumieri e dai volontari.

Domenica 6 dicembre (ore 12:00): taglio del maxi insaccato e distribuzione gratuita al pubblico della fetta da record, accompagnata dai tradizionali fagioloni, da un bicchiere di lambrusco e, per finire, dall’inconfondibile assaggio del Nocino Modenese.

Nella foto, il gruppo dei maestri salumieri che si è ritrovato in vista dell'edizione 37 di quest'anno del Superzampone