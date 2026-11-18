Ancora due appuntamenti, giovedì 19 e 26 novembre, in 21 ristoranti di Modena e provincia per entrare nel mondo dei giovedì gastronomici, con menù basati su prodotti tipici della tradizione modenese.

Le eccellenze del territorio, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Parmigiano Reggiano DOP e Lambrusco DOC, sono le protagoniste dei menù cena, da 30 a 45 euro a persona, e del nuovo formato dell'edizione 2026: gli aperitivi gastronomici, da 15 a 22 euro a persona. Quest'anno, infatti, la formula classica si arricchisce dell'opzione aperitivo, più informale e conviviale. Dai piatti della tradizione alle interpretazioni più creative, la rassegna racconta una cucina capace di rinnovarsi restando fedele alle proprie radici. Per partecipare basta prenotare direttamente nel locale scelto, specificando 'Menù Giovedì Gastronomici'.

'I risultati registrati finora confermano che i Giovedì Gastronomici sono un appuntamento apprezzato dal pubblico, cresciuto e affermatosi nel corso di questi vent'anni come un punto di riferimento per la ristorazione locale e per la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio - dichiara Mauro Rossi, Presidente Provinciale FIEPET Confesercenti Modena. Ci sono ancora due giovedì a disposizione per provare i piatti della nostra tradizione, scoprire le novità di questa edizione e partecipare a un'iniziativa che sostiene i ristoranti di Modena e provinci'.

Torna la fidelity card, da richiedere nei locali: ogni ristorante visitato regala un timbro e più timbri si raccolgono, più ricchi sono i premi offerti dai Consorzi e dagli sponsor (concorso riservato ai menù cena). Regolamento e lista dei premi su www.giovedigastronomici.it, dove è scaricabile anche il libretto con tutti i riferimenti dei ristoranti, i menù e i prezzi.

I Giovedì Gastronomici sono promossi da Confesercenti Modena e FIEPET Confesercenti Modena, con il contributo della CCIAA di Modena e dei principali Consorzi di tutela dei prodotti tipici del territorio modenese: Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP e Consorzio Tutela Lambrusco DOC. L'iniziativa ha inoltre ricevuto il patrocinio della Provincia di Modena e del Comune di Modena. Un ringraziamento speciale agli sponsor: Bper Banca, Caffè Cagliari, Chiarli Vini, Museo del Vino Gavioli, La Lambruscheria.