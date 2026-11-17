Sarà una giornata di mobilitazione generale quella di venerdì 20 novembre a Modena, dove lavoratori, pensionati e studenti scenderanno in piazza insieme per chiedere un cambio di rotta nelle politiche economiche e sociali del Paese. L'iniziativa, promossa dalla Cgil territoriale sotto lo slogan «Il futuro è adesso», si svolgerà in concomitanza con lo sciopero internazionale degli studenti contro la guerra e coinvolgerà per l'intera giornata tutti i settori pubblici e privati, con la sola esclusione del trasporto ferroviario.

Il programma della mattinata prevede il concentramento alle ore 8.30 in piazzale Primo Maggio. Da lì il corteo attraverserà le vie del centro cittadino, animato dagli interventi diretti dei partecipanti in movimento, per concludersi in piazza Sant'Agostino. Sul palco finale prenderanno la parola Frida Fruggeri, in rappresentanza della Rete Studenti Medi, e il segretario generale della Cgil Emilia-Romagna Massimo Bussandri.

La denuncia del sindacato: carovita e precarietà

Ad illustrare le ragioni della protesta, durante la conferenza stampa di presentazione, è stato il segretario della Cgil di Modena Alessandro De Nicola, affiancato da Roberto Orfello della segreteria confederale e dalle rappresentanti studentesche. Nel mirino del sindacato c'è l'impostazione della Legge di bilancio, accusata di privilegiare le spese militari a discapito dello stato sociale. «L'attuale modello di società e di sviluppo porta disuguaglianze e guerra per le risorse – ha dichiarato De Nicola –. Mette davanti la rendita finanziaria prima del valore del lavoro e disperde il patrimonio pubblico, come dimostrano i tagli a scuola e sanità».

I numeri portati dal sindacato fotografa una situazione critica anche sul piano locale. A Modena, tre assunzioni su quattro riguardano contratti precari tra tempi determinati, somministrazione e collaborazioni. Sul fronte del potere d'acquisto, i dati dell'osservatorio Federconsumatori indicano che le spese obbligate assorbono tra il 45% e l'83% del bilancio delle famiglie, arrivando al 74% per i pensionati penalizzati dalla mancata rivalutazione degli assegni. A questo si aggiunge la preoccupazione per il tessuto produttivo e scientifico del territorio, con le incertezze legate al futuro di realtà come Holostem, dove operano cinquanta ricercatori sulle malattie rare, e dello stabilimento Vantive (ex Gambro) di Medolla.

Il fronte degli studenti: 'Investire sul futuro, non sulle armi'

Al fianco dei lavoratori ci sarà il mondo della formazione, determinato a contestare il definanziamento dell'istruzione pubblica. Helena Giannini, dell'associazione universitaria UduMore, ha sottolineato come la mobilitazione punti a contrastare un sistema che non garantisce prospettive ai giovani, costringendo ogni anno 150mila ragazzi a lasciare l'Italia.

Sulla stessa linea Frida Fruggeri della Rete Studenti Medi, che ha richiamato l'attenzione sulle condizioni strutturali degli istituti superiori: «Scendiamo in piazza davanti a scuole che cadono a pezzi e mancano di sicurezza e fondi. Non bastano rinvii dei tagli, servono investimenti strutturali su istruzione e sanità». Un appello condiviso anche dallo stesso De Nicola, che ha invitato l'intera cittadinanza a partecipare al corteo per rivendicare stipendi dignitosi, un fisco progressivo e politiche di pace.