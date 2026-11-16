Vendite dei quotidiani ancora in calo nel primo semestre 2026, la carta perde il 10,3%: i dati Agcom

Anche nei primi sei mesi del 2026 continua la dinamica negativa del comparto editoria quotidiana, che riflette una crisi strutturale già evidenziata negli anni precedenti: è quanto emerge dall'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), pubblicato e aggiornato al primo semestre 2026.

Prendendo in esame le copie complessivamente vendute di tutti i quotidiani sul territorio nazionale, pari a 234 milioni di unità (circa 1,7 milioni di copie medie giornaliere nei sei mesi del 2026), si osserva una flessione su base annua del 7,8% e del 24,6% rispetto ai primi sei mesi del 2022.

Considerando le testate che riportano prevalentemente notizie di interesse nazionale e quelle maggiormente dedicate alle notizie locali, nel confronto con il 2025 i quotidiani appartenenti ad entrambe le categorie hanno registrato una riduzione su base annua del 7,8%.

Ampliando il confronto al 2022, le testate locali registrano una flessione delle vendite più accentuata di quella dei quotidiani nazionali (-26,8% vs -23,1%).

Le copie complessivamente vendute in formato cartaceo, pari a 167 milioni (1,2 milioni di copie giornaliere), si sono ridotte su base annua del 10,3% (risultavano 186 milioni nel primo semestre del 2025) e del 32,1% rispetto al 2022, quando ne venivano vendute complessivamente 246 milioni.

Dinamica simile, sebbene decisamente più contenuta, si può constatare con riferimento ai quotidiani venduti in formato digitale (copia replica della versione cartacea), che registrano una contrazione dello 0,8%, mentre risultano in crescita del 4,2% considerando un orizzonte temporale di 5 anni (primi sei mesi del 2022).

La distribuzione delle copie digitali fra i singoli quotidiani è più concentrata rispetto a quella cartacea. Infatti, nel primo semestre 2026, le prime cinque testate in termini di copie digitali (Corriere della Sera, Il Sole 24Ore, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport) rappresentano il 64% delle copie complessivamente vendute.

Se invece si considerano le prime cinque testate in termini di copie cartacee (in questo caso il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Avvenire, La Repubblica e La Stampa), si raggiunge una quota del 34% sul totale delle vendite dei quotidiani in tale formato.

Quanto ai generi, i principali cinque quotidiani nazionali che presentano contenuti generalisti (in ordine di copie totali vendute: Corriere della Sera, La Repubblica, Avvenire, La Stampa, Il Fatto Quotidiano) nel 2026 hanno registrato una flessione nella vendita di copie cartacee pari al 10,6% rispetto ai corrispondenti volumi del 2025 (-5,7 milioni di copie); tale flessione si amplia al 32,8% con riferimento al 2022 (-23,5 milioni di copie).

Passando alle vendite complessive di copie in formato digitale per tale genere, si osserva una crescita sia rispetto al 2025 (+1,2% pari a 0,4 milioni di copie), sia rispetto al 2022 (+6%, pari a 1,8 milioni di copie).

Alcune testate con contenuti più specialistici mostrano una maggiore resilienza. In particolare, i quotidiani sportivi nel formato digitale risultano in crescita negli ultimi 5 anni (+13%, +380 mila copie).

Diversamente, i quotidiani economici registrano una riduzione sia nella versione cartacea (-42%, pari a -4,2 milioni di copie), sia in quella digitale, sebbene più contenuta rispetto al formato cartaceo (-9%, pari a una diminuzione di 1,1 milioni di copie).

L'analisi per gruppi editoriali in termini di copie complessivamente vendute vede, nel primo semestre del 2026, Cairo/Rcs quale principale player sul mercato (20,4% considerando il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport comprensiva delle edizioni del Lunedì), seguito da Gedi con il 10,4% (il dato comprende La Repubblica e La Stampa, quest'ultima limitatamente ai mesi di aprile e maggio), da Caltagirone Editore (Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Nuovo Quotidiano di Puglia e Corriere Adriatico) e Gruppo Sole 24 ore, rispettivamente con l'8,5% e il 7%.

Nelle posizioni successive, Monrif Group (che sotto il marchio QN-Quotidiano Nazionale comprende Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione) con il 6,5%, Avvenire Nuova Editoriale Italiana con il 4,7%, e il Gruppo Sae con il 4,3% (che tiene conto delle testate Il Tirreno, La nuova Sardegna, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara, Nuova Gazzetta di Modena, La provincia Pavese e La Stampa, quest'ultima a partire dal 1° giugno 2026).

Seguono Nord-est Multimedia, che (tenuto conto delle seguenti testate: Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Corriere delle Alpi, Messaggero Veneto, Il Piccolo) raggiunge una quota del 4,1%; Roberto Amodei con il 3,6% delle vendite complessive (se si considera Corriere dello Sport e Tuttosport e le rispettive edizioni del lunedì) e Tosinvest/Angelucci con il 3,6% (considerando Il Giornale, Opinioni nuove - Libero quotidiano e Il Tempo). (ANSA).