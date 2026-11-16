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Modena, centro storico al buio nella gestione Edison, Hera Luce: 'Finchè c'eravano noi tutto ha funzionato bene'

Modena, centro storico al buio nella gestione Edison, Hera Luce: 'Finchè c'eravano noi tutto ha funzionato bene'

'I disagi attuali e ripetuti lamentati dai cittadini non sono di fatto associabili a uno stato di compromissione preesistente'

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"In seguito ai recenti articoli apparsi sulla stampa locale, Hera Luce ritiene doveroso ribadire la propria posizione in merito alla riconsegna degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici al Comune di Modena, avvenuta in data 22 giugno 2026 e alle criticità successivamente segnalate. Come già comunicato ufficialmente all’amministrazione comunale, si evidenzia che fino a tale data gli impianti di illuminazione, compresi quelli del centro storico, hanno funzionato con regolarità e senza criticità". Così in una nota Hera Luce, che ha gestito il servizio prima dell'arrivo dell'attuale gestore Edison, rispetto ai nuovi disservizi nell'illuminazione pubblica in centro a Modena.

"Si ricorda che nel verbale di riconsegna era stato concordato un periodo di 45 giorni per consentire le necessarie verifiche in contraddittorio sullo stato di funzionamento e manutenzione degli impianti, senza che siano state mai formalizzate contestazioni. La presenza di componenti a fine vita utile rappresenta un elemento fisiologico di impianti complessi e non costituisce, di per sé, indice di cattiva manutenzione o di non funzionalità del servizio. Al contrario, gli impianti sono stati mantenuti in condizioni di regolare esercizio e continuità del servizio per l'intera durata della gestione di Hera Luce. A conferma di quanto sopra, durante la gestione di Hera Luce non risultano contestazioni relative allo stato manutentivo degli impianti, né richieste di applicazione di penali connesse a presunti disservizi imputabili all'attività manutentiva svolta dalla società".

"Pertanto, i disagi attuali e ripetuti lamentati dai cittadini non sono di fatto associabili a uno stato di compromissione preesistente. Hera Luce ribadisce, infine, di aver sempre mantenuto un atteggiamento improntato alla massima collaborazione istituzionale, fornendo supporto tecnico anche nella fase di transizione e rendendosi disponibile ad ogni confronto volto ad agevolare la continuità del servizio nell'interesse della cittadinanza".

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