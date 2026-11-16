Modena, centro storico al buio nella gestione Edison, Hera Luce: 'Finchè c'eravano noi tutto ha funzionato bene'

"In seguito ai recenti articoli apparsi sulla stampa locale, Hera Luce ritiene doveroso ribadire la propria posizione in merito alla riconsegna degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici al Comune di Modena, avvenuta in data 22 giugno 2026 e alle criticità successivamente segnalate. Come già comunicato ufficialmente all’amministrazione comunale, si evidenzia che fino a tale data gli impianti di illuminazione, compresi quelli del centro storico, hanno funzionato con regolarità e senza criticità". Così in una nota Hera Luce, che ha gestito il servizio prima dell'arrivo dell'attuale gestore Edison, rispetto ai nuovi disservizi nell'illuminazione pubblica in centro a Modena.

"Si ricorda che nel verbale di riconsegna era stato concordato un periodo di 45 giorni per consentire le necessarie verifiche in contraddittorio sullo stato di funzionamento e manutenzione degli impianti, senza che siano state mai formalizzate contestazioni. La presenza di componenti a fine vita utile rappresenta un elemento fisiologico di impianti complessi e non costituisce, di per sé, indice di cattiva manutenzione o di non funzionalità del servizio. Al contrario, gli impianti sono stati mantenuti in condizioni di regolare esercizio e continuità del servizio per l'intera durata della gestione di Hera Luce. A conferma di quanto sopra, durante la gestione di Hera Luce non risultano contestazioni relative allo stato manutentivo degli impianti, né richieste di applicazione di penali connesse a presunti disservizi imputabili all'attività manutentiva svolta dalla società".

"Pertanto, i disagi attuali e ripetuti lamentati dai cittadini non sono di fatto associabili a uno stato di compromissione preesistente. Hera Luce ribadisce, infine, di aver sempre mantenuto un atteggiamento improntato alla massima collaborazione istituzionale, fornendo supporto tecnico anche nella fase di transizione e rendendosi disponibile ad ogni confronto volto ad agevolare la continuità del servizio nell'interesse della cittadinanza".