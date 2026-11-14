Modena, ancora strade del centro al buio con la gestione Edison

"Da ieri alcune zone del centro storico di Modena sono rimaste al buio a causa di un guasto alla rete di illuminazione pubblica. Ho immediatamente segnalato il disservizio al gestore e, nella giornata di oggi, ho nuovamente contattato Edison per sollecitare un intervento risolutivo. Mi è stato comunicato che i tecnici sono già intervenuti, ma che, nonostante i tentativi effettuati, non è stato ancora possibile risolvere il problema". A segnalare l'ennesimo disguido sul servizio di illuminazione pubblica a Modena è il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi.

"Ho quindi chiesto, in attesa del completo ripristino dell'illuminazione pubblica, di anticipare l'accensione delle luminarie natalizie nelle aree interessate dal guasto, rispetto alla data ufficialmente prevista del 20 novembre. La richiesta è stata accolta e le luminarie sono state effettivamente accese, consentendo di restituire almeno parzialmente luce alle strade coinvolte. Il ripristino dell'illuminazione pubblica dovrebbe avvenire nelle prossime ore".

"Resta, tuttavia, un problema di fondo: le infrastrutture ereditate dalla precedente gestione di Hera Luce sembrano presentare criticità e condizioni manutentive non ottimali. Una situazione che, se confermata, richiederà tempo e interventi adeguati per restituire alla città una rete di illuminazione pubblica finalmente efficiente, affidabile e all'altezza delle esigenze dei cittadini. L'illuminazione delle strade non è soltanto una questione di decoro urbano, ma anche e soprattutto di sicurezza" - chiude Giovanni Bertoldi.