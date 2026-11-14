'Piccola piena, ponte chiuso, sulla sicurezza del Panaro serve verità'

Un'interrogazione in consiglio comunale per chiedere all'amministrazione di fare chiarezza sullo stato della manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume Panaro, sulle risorse effettivamente stanziate, sui tempi di completamento dei cantieri e sulla frequenza dei sopralluoghi nei tratti più esposti. È quella annunciata dagli esponenti di Forza Italia Monica Contursi e Antonio Grella all'indomani delle prime piogge autunnali che, pur in presenza di una piena contenuta, hanno reso necessaria l'ennesima chiusura precauzionale di Ponte Navicello Vecchio, riaccendendo l'apprensione tra i residenti.'Chiederemo quindi quali lavori di manutenzione ordinaria siano stati effettuati negli ultimi anni, quali interventi straordinari siano stati programmati e realizzati, quali risorse siano state stanziate e quali siano i tempi previsti per il completamento delle opere ancora necessarie', dichiarano Contursi e Grella, entrando nel merito dell'atto ispettivo. 'Vogliamo inoltre conoscere lo stato delle arginature, delle sponde e delle opere idrauliche nei tratti maggiormente esposti, nonché sapere con quale frequenza vengano svolti controlli, sopralluoghi e attività di monitoraggio'.La richiesta di trasparenza si inserisce in un contesto territoriale ben preciso e storicamente complesso: il Comune di Nonantola comprende infatti un tratto pensile del Panaro la cui elevata vulnerabilità idraulica è riconosciuta da decenni, come dimostrano le diverse rotte arginali verificatesi a partire dagli anni sessanta.Una fragilità drammaticamente confermata dall'alluvione del 6 dicembre 2020 a Bagazzano, dopo la quale l'asta fluviale avrebbe dovuto essere interessata da un piano organico di messa in sicurezza. Al contrario, molti degli interventi realizzati negli ultimi anni sono stati attivati in via emergenziale, come accaduto proprio all'altezza di Ponte Navicello Vecchio a seguito di preoccupanti fenomeni di infiltrazione arginale, un nodo critico che continua a imporre lo stop al traffico sul ponte vecchio ma fortemente utilizzato lungo la diramazione della SP 255, anche in occasione di piene di modesta entità.Proprio su questo divario tra urgenza e prevenzione si concentra l'affondo dei due esponenti azzurri, che richiamano anche i recenti sviluppi giudiziari legati al disastro del 2020. 'A quasi sei anni dall'alluvione di Nonantola, e mentre continuano ad arrivare sentenze che riconoscono responsabilità legate alla manutenzione degli argini del Panaro, è necessario sapere con precisione quali interventi siano stati effettivamente realizzati e quali siano ancora da completare', affermano Contursi e Grella. 'Le recenti decisioni del Tribunale delle Acque dimostrano quanto la manutenzione non possa essere considerata un elemento secondario nella prevenzione del rischio'.'La preoccupazione dei cittadini resta altissima e non può essere liquidata come semplice allarmismo.È bastato l'arrivo delle prime piogge per rendere necessaria la chiusura di un ponte, con inevitabili disagi e con il ritorno di paure che, dopo quanto accaduto nel dicembre 2020, sono più che comprensibili', proseguono i due rappresentanti di Forza Italia, concludendo con un appello agli enti competenti: 'Dopo un'alluvione che ha segnato profondamente Nonantola e l'intero territorio, i cittadini hanno diritto a risposte chiare e soprattutto alla certezza che tutte le opere necessarie alla sicurezza del Panaro siano state realmente eseguite'.