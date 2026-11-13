Allerta meteo anche per sabato ma per le piene a valle, a Modena riapre ponte Curtatona

La Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo arancione per criticità idraulica per sabato 14 novembre. Anche se non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell'allertamento, infatti, le precipitazioni di venerdì 13 novembre sul settore centro orientale della regione alimenteranno ulteriormente da monte le piene nei tratti vallivi di Secchia e Panaro, mantenendo i livelli idrometrici prossimi alla soglia 2.

Riaperto al traffico il ponte sul torrente Tiepido di via Curtatona, che era stato chiuso nella serata di giovedì 12 novembre a seguito della serrata delle paratie alla Fossalta decisa dal Centro di Protezione civile di Marzaglia.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua