Allerta meteo anche per sabato ma per le piene a valle, a Modena riapre ponte Curtatona
Le precipitazioni dovrebbero concedere una tregua ma l'innalzamento del livello di Secchia e Panaro da Modena verso la 'bassa', lascia alta la soglia di attenzione
Riaperto al traffico il ponte sul torrente Tiepido di via Curtatona, che era stato chiuso nella serata di giovedì 12 novembre a seguito della serrata delle paratie alla Fossalta decisa dal Centro di Protezione civile di Marzaglia.
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