'Sanità pubblica, non basta chiedere più risorse, serve riformare il sistema'

Un’occasione per parlare di sanità pubblica allargando l’orizzonte, andando oltre i temi locali. A offrire questa opportunità è l’incontro che si terrà il prossimo 14 novembre alle 10.30 a Palazzo Europa a Modena, durante il quale sarà presentato il libro di Franco Ancona, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità del Partito Liberaldemocratico, dal titolo «Dentro il Servizio Sanitario Nazionale. Storia, organizzazione e funzionamento. La crisi del sistema e 50 idee per potenziarlo e renderlo sostenibile».Ad introdurre il tema sarà il dottor Paolo Frigio Nichelli. Di fronte alle criticità del Servizio sanitario nazionale, il dibattito politico sembra ormai concentrarsi quasi esclusivamente sulla richiesta di maggiori finanziamenti al Governo. È quanto emerge anche dalle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, sulla manovra finanziaria.Che la sanità abbia bisogno di risorse adeguate è fuori discussione. Ma pensare che basti aumentare gli stanziamenti per risolvere i problemi del sistema sarebbe un errore. La vera questione non è soltanto quanto si spende, ma soprattutto come vengono utilizzate le risorse disponibili e quali risultati si riescono a garantire ai cittadini.Esistono interventi che possono essere avviati anche a livello regionale, senza attendere necessariamente nuovi stanziamenti statali.Tra le nostre proposte: rafforzare la medicina territoriale, aumentare la produttività delle apparecchiature diagnostiche, digitalizzare e integrare realmente il sistema sanitario regionale, rafforzare il coordinamento regionale della prevenzione e migliorare l'appropriatezza della spesa farmaceutica.È su questi temi che il Partito Liberaldemocratico Emilia-Romagna vuole aprire un confronto pubblico, andando oltre le contrapposizioni tra Governo e Regioni e concentrandosi sulle riforme necessarie. Un'occasione per discutere di proposte, modelli organizzativi e soluzioni concrete, con l'ambizione di contribuire a una sanità pubblica più efficiente, accessibile e sostenibile.Franco Ancona, laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, ha maturato una lunga esperienza presso primarie società internazionali di consulenza direzionale, dirigendo progetti strategici e organizzativi per imprese e amministrazioni pubbliche. Per diversi anni è stato responsabile nazionale del settore sanitario presso una primaria società di consulenza, coordinando interventi a supporto di sistemi sanitari regionali, ASL e Aziende ospedaliere in gran parte d’Italia. Da oltre trent’anni si occupa di economia sanitaria, sostenibilità dei sistemi di welfare e impatto economico delle innovazioni farmaceutiche e tecnologiche.È autore di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali, tra cui Mecosan, European Journal of Hospital Pharmacy e Minerva.Medica. Membro dell’Esecutivo federale della Lega dei Diritti del Malato, è tra i fondatori del Partito Liberaldemocratico, di cui è membro della Direzione Nazionale e responsabile del Dipartimento Sanità.