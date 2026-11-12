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Policlinico svuotato, Mezzetti: 'In Ctss a metà dicembre approveremo la cornice del riordino della sanità modenese'

Policlinico svuotato, Mezzetti: 'In Ctss a metà dicembre approveremo la cornice del riordino della sanità modenese'

'Questo documento di cornice a metà dicembre tornerà in Assemblea Ctss per farlo assumere se sarà condiviso, da tutti quanti'

2 minuti di lettura
'L'ultimo Pal risale al 2012 e sono passati ormai 15 anni. Una volta disegnato il nuovo Pal, che deve essere approvato a otto livelli istituzionali e in ultimo anche dalla Regione, si potrà procedere all'avvio del percorso. Il nuovo assetto ospedaliero lo vedremo alla luce se andrà bene tra 10-12 anni, ma è importante assumerlo, perchè significa cominciare a scrivere le scelte di oggi e domani per quello che sarà dopodomani'. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ai microfoni di Tvqui tornando sul tema della sanità modenese e sulla sua proposta di declassare il Policlinico di via del Pozzo a ospedale per la media e bassa complessità, creando alloggi negli spazi svuotati.
Mezzetti si è anche soffermato sul documento di indirizzo annunciato due giorni fa in Ctss, che egli vorrebbe approvare entro fine anno. Una idea che non è piaciuta a molti sindaci, a partire da Riccarco Righi e Matteo Mesini, che hanno interpretato questa fretta come una fuga in avanti. Lo stesso segretario provinciale Dem Massimo Paradisi, vicino a Mezzetti, ha messo le mani avanti, affermando che il documento non deve dare indicazioni operative, ma solamente aprire la discussione.
'Nell'ufficio presidenza della Ctss abbiamo riassunto la due giornate di Palagano dove abbiamo disegnato la cornice del riordino della sanità modenese - ha detto il sindaco -.
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Questa cornice sarà riportata all'interno di un documento che manderemo a tutti i sindaci e sarà oggetto di discussione nei Distretti. A quel punto a metà dicembre tornerà in Assemblea Ctss per farla assumere se sarà condivisa, da tutti quanti. Da lì vogliamo partire per i confronti nei Consigli comunali, con le forze sociali e del volontariato'.
G.Leo.
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