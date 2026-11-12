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Modena, Policlinico svuotato: Corte dei conti punta il dito sui ritardi del 'Materno-infantile', il reparto che il piano-Mezzetti salverebbe

Modena, Policlinico svuotato: Corte dei conti punta il dito sui ritardi del 'Materno-infantile', il reparto che il piano-Mezzetti salverebbe

I magistrati contabili, nella loro delibera del 14 ottobre, accendono i riflettori anche sul nuovo edificio destinato al Dipartimento materno-infantile

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La realizzazione del nuovo edificio destinato al Dipartimento materno-infantile del Policlinico di Modena è tra gli interventi sui quali la Corte dei conti richiama l’attenzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Il tema emerge nella deliberazione del 14 ottobre scorso, con cui la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, presieduta dal dottor Marcovalerio Pozzato, ha esaminato la situazione economico-finanziaria dell’Aou modenese e diversi aspetti della sua gestione.

Il provvedimento non si concentra esclusivamente sul cantiere del Policlinico. La Corte prende in esame il bilancio (nel 2024, anno esaminato dalla Corte, ricordiamo che l'Aou fece registrare una perdita di 15 milioni), l’andamento dei costi e dei ricavi, la gestione dei crediti e dei debiti, i tempi di pagamento dei fornitori e la capacità dell’Azienda di riscuotere alcune entrate. In questo quadro più ampio, tra le questioni segnalate dai magistrati contabili compare anche l’avanzamento di alcuni investimenti, con particolare riferimento al nuovo fabbricato materno-infantile e agli interventi di adeguamento antincendio del Policlinico.

È proprio sul primo progetto che si concentra una delle osservazioni più significative per il futuro dell’ospedale. L’intervento, dal valore complessivo originariamente indicato in circa 28,37 milioni di euro, è destinato a ospitare le attività del Dipartimento materno-infantile.
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Un’opera rilevante per la struttura sanitaria modenese, l'unica ad essere 'salvata' esplicitamente nel progetto di svuotamento del Policlinico pensato dal sindaco Mezzetti. Ma il percorso realizzativo, secondo quanto ricostruito nella deliberazione, è stato segnato da ritardi e difficoltà.
La Corte ripercorre le criticità incontrate durante l’esecuzione: le varianti intervenute nel corso dei lavori, le sospensioni e le successive riprese del cantiere, oltre alle problematiche nei rapporti con l’impresa esecutrice. Elementi che hanno inciso sull’avanzamento dell’intervento e che, secondo i magistrati, richiedono un’attenta attività di monitoraggio da parte dell’Azienda.

I numeri riportati nella documentazione danno a dimensione del problema. Al 31 dicembre 2024 l’avanzamento dell’esecuzione dell’intervento risultava pari al 35,23%, con costi sostenuti per circa 9,997 milioni di euro. La deliberazione richiama inoltre i dati aggiornati al 31 maggio 2026: a quella data i lavori eseguiti ammontavano a circa 5,72 milioni di euro, pari al 26,33% dell’importo contrattuale aggiornato. Percentuali riferite a basi di calcolo e momenti di rilevazione differenti, che la Corte inserisce nella ricostruzione dello stato dell’opera.
Un altro punto riguarda le risorse regionali. In particolare, il finanziamento relativo all’intervento S15, pari a circa 5,57 milioni di euro, risultava ancora da liquidare o richiedere.
La Corte richiama il permanere di questa situazione e la necessità di seguire con attenzione il completamento delle procedure amministrative e finanziarie legate all’investimento.
Il richiamo dei magistrati contabili riguarda dunque non solo la realizzazione materiale dell’edificio, ma anche la gestione complessiva dell’intervento: tempi, avanzamento, rendicontazione e disponibilità effettiva dei finanziamenti. L’indicazione rivolta all’Aou è quella di mantenere alta l’attenzione, monitorare il cantiere e adottare le iniziative necessarie per superare le criticità e portare avanti l’opera.

'La Sezione rileva tempistiche procedurali dilatate oltre che nell’esecuzione dell’intervento di adeguamento antincendio del Policlinico anche nella richiesta di liquidazione del finanziamento residuo relativo all’intervento dell’edificio materno infantile, il cui importo, stabilito in 6.191.545 euro dall’Assemblea legislativa già con delibera 42/2015 e della consistenza finale nel 2024 di 5.572.391 euro, è rimasto, a oggi, invariato da detto esercizio - si legge nella delibera di ottobre -. Considerati i modesti avanzamenti che appaiono nella progressione dei ridetti interventi sotto i profili evidenziati, la Sezione, riservandosi di tornare su di essi nel controllo del bilancio successivo a quello in esame, richiama l’Ente a un puntuale monitoraggio degli stessi ai fini del loro maggiore impulso'.

Del resto la questione del materno-infantile rientra addirittura i rilievi conclusivi della deliberazione.
Nel quadro delle osservazioni formulate, la Corte richiama infatti l’Azienda sulla gestione dei crediti più datati e, tra questi, sulle somme legate ai finanziamenti regionali per gli investimenti, citando proprio i ritardi nella liquidazione delle risorse per il nuovo edificio e per l’adeguamento antincendio del Policlinico.
Eli Gold
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