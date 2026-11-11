Policlinico svuotato, Paradisi (Pd) a Mezzetti: 'Sono convinto che il documento indirizzo Ctss servirà ad aprire il confronto'

'Sono convinto che il documento indirizzo che andrà in discussione e poi in approvazione in Ctss servirà ad aprire il confronto, ponendo dei temi sul tavolo per capire il merito della questione al di là di una semplice intervista'. Il segretario provinciale Pd di Modena Massimo Paradisi cerca di vedere il lato positivo nella fuga in avanti del sindaco Massimo Mezzetti ieri in Conferenza territoriale sociale e sanitaria che - come dato conto in esclusiva da La Pressa - ha fatto storcere il naso a quasi tutti i sindaci presenti, in primis a quelli di centrosinistra di Sassuolo, Matteo Mesini, e di Carpi, Riccardo Righi.

Mezzetti ieri ha infatti annunciato la volontà di portare in Ctss un Documento di indirizzo che faccia sintesi del percorso fatto sinora sulla riorganizzazione sanitaria con l'obiettivo di arrivare all'approvazione entro fine anno. Una notizia davanti alla quale non sono mancate le perplessità esplicitate da molti dei presidenti all'Ufficio di presidenza e che a molti è parso contraddire il percorso di condivisione che il Pd ha annunciato pochi giorni fa e che lo stesso Mezzetti ha condiviso.

'Ho anche parlato con il sindaco oggi pomeriggio - spiega Paradisi -.

Io il documento non lo ho ancora visto, ma sono convinto che la sintesi di cui si parla e che uscità dalla Ctss ha come scopo l'aprire il confronto. Ovviamente se invece si tratta di un documento che pone già indicazioni operative, allora non aiuta perchè strozza la discussione e impedisce la condivisione necessaria per le sfide che abbiamo di fronte. Il mio approccio dunque, in attesa della bozza che sarà disponibile a breve, è metodico e parte dal presupposto che in questa fase indicazioni operative sono premature'.

G.Leo.