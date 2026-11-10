Alloggi al Policlinico, in Ctss Mezzetti tenta fuga in avanti: documento di indirizzo da approvare entro fine anno

Inutile dire che anche oggi - nonostante i principi di trasparenza professati nel Regolamento Ctss - non sono state diramate note ufficiali, ma La Pressa, grazie a diverse fonti interne, è in grado di ricostruire i punti essenziali della riunione.
Una riuonione dalla quale, come detto, sono emerse notizie centrali per i cittadini e per
Nel suo lungo intervento introduttivo il sindaco Mezzetti ha iniziato parlando come sempre dei principi generali, già elencati a Palagano, che impongono una ridefinizione della offerta sanitaria: calo demografico, riduzione della natalità, invecchiamento della popolazione, crisi climatica, nuove tecnologie nella medicina, prossimità e continuità di cure, telemedicina... Su questo ovviamente - trattandosi di temi universali - la convergenza con i sindaci è stata massima.
Ma la seconda parte dell'intervento ha riservato sorprese. Mezzetti ha rigettato apertamente le accuse di 'speculazione edilizia' ma ha confermato la volontà di creare alloggi per medici e infermieri negli spazi liberati al Policlinico di via del Pozzo, ridotto a ospedale per la bassa e media complessità dopo il trasloco di alcune funzioni a Baggiovara. Una posizione che ha trovato più di una resistenza, in particolare dai sindaci di Vignola e Pavullo che sono intervenuti per chiedere delucidazioni e di vedere atti precisi.
E infine è arrivata la sorpresa che ha lasciati interdetti anche i sindaci più vicini a Mezzetti, in primis quello Pd di Sassuolo, Matteo Mesini, e quello di centrosinistra Carpi, Riccardo Righi. Ma anche il sindaco di centrodestra di Mirandola, Letizia Budri.
Mezzetti ha infatti annunciato la volontà di portare in Ctss un Documento di indirizzo che faccia sintesi del percorso fatto sinora sulla riorganizzazione sanitaria.
Una notizia davanti alla quale non sono mancate le perplessità esplicitate da molti dei primi cittadini presenti con lo stesso Gargano - il più critico nei giorni scorsi - rimasto in silenzio preso in contropiede dalle parole del sindaco di Modena.
Di che Documento di indirizzo si parla? Cosa verrà scritto? Cosa hanno deciso i famosi 35 Gruppi di lavoro? Chi lo redigerà? Mezzetti o direttamente il Dg Altini? A quanto ammontano davvero le risorse aggiuntive che il presidente De Pascale vuole mettere sul tavolo e recuperate grazie alla stangata Irpef della Regione? Domande alle quali non è stata fatta chiarezza a quanto pare nella riunione di oggi.
Quello che è certo è che il sindaco Mezzetti appena pochi giorni fa aveva incontrato nella sede Pd (pur da remoto) i vertici Dem promettendo un percorso comune per la ridefinizione della sanità provinciale e oggi in Ctss ha messo in campo uno strappo che pare scavalcare il Pd stesso.
Completamente d'accordo con la accelerazione di Mezzetti si è mostrato il presidente della Provincia Fabio Braglia e l'assessore Maletti.
Giuseppe Leonelli