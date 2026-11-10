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Alloggi al Policlinico, in Ctss Mezzetti tenta fuga in avanti: documento di indirizzo da approvare entro fine anno

Alloggi al Policlinico, in Ctss Mezzetti tenta fuga in avanti: documento di indirizzo da approvare entro fine anno

Il sindaco Mezzetti appena pochi giorni fa aveva incontrato nella sede Pd i vertici Dem accettando un percorso comune. Che ne è stato di quella promessa?

3 minuti di lettura
Una seduta fiume tutt'altro che interlocutoria. Oggi in Ufficio presidenza Ctss (Conferenza territoriale sociale sanitaria) il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha messo a terra un ulteriore strappo nella sua fuga in avanti rispetto al progetto che porterebbe al declassamento del Policlinico e alla creazione di un maxi ospedale a Baggiovara. Il vertice (non pubblicato sul sito Ctss del quale ha dato conto ieri in esclusiva La Pressa) ha visto la presenza in viale Martiri di Mezzetti stesso nelle vesti di presidente Ctss, del presidente della Provincia Fabio Braglia, del sindaco di Castelfranco Gianni Gargano, dei tre Dg Ausl Aou e Sassuolo Altini, Baldini e Reggiani, del vicesindaco Francesca Maletti e di Luciano Sighinolfi, presidente del Comitato consultivo regionale per la qualità. In collegamento i primi cittadini dei Comuni capo distretto Riccardo Righi (Carpi), Letizia Budri (Mirandola), Davide Venturelli (Pavullo), Matteo Mesini (Sassuolo) e Angelo Pasini (Vignola).
Inutile dire che anche oggi - nonostante i principi di trasparenza professati nel Regolamento Ctss - non sono state diramate note ufficiali, ma La Pressa, grazie a diverse fonti interne, è in grado di ricostruire i punti essenziali della riunione.
Una riuonione dalla quale, come detto, sono emerse notizie centrali per i cittadini e per
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l'offerta sanitaria in provincia di Modena.
Nel suo lungo intervento introduttivo il sindaco Mezzetti ha iniziato parlando come sempre dei principi generali, già elencati a Palagano, che impongono una ridefinizione della offerta sanitaria: calo demografico, riduzione della natalità, invecchiamento della popolazione, crisi climatica, nuove tecnologie nella medicina, prossimità e continuità di cure, telemedicina... Su questo ovviamente - trattandosi di temi universali - la convergenza con i sindaci è stata massima.
Ma la seconda parte dell'intervento ha riservato sorprese. Mezzetti ha rigettato apertamente le accuse di 'speculazione edilizia' ma ha confermato la volontà di creare alloggi per medici e infermieri negli spazi liberati al Policlinico di via del Pozzo, ridotto a ospedale per la bassa e media complessità dopo il trasloco di alcune funzioni a Baggiovara. Una posizione che ha trovato più di una resistenza, in particolare dai sindaci di Vignola e Pavullo che sono intervenuti per chiedere delucidazioni e di vedere atti precisi.
E infine è arrivata la sorpresa che ha lasciati interdetti anche i sindaci più vicini a Mezzetti, in primis quello Pd di Sassuolo, Matteo Mesini, e quello di centrosinistra Carpi, Riccardo Righi. Ma anche il sindaco di centrodestra di Mirandola, Letizia Budri.
Mezzetti ha infatti annunciato la volontà di portare in Ctss un Documento di indirizzo che faccia sintesi del percorso fatto sinora sulla riorganizzazione sanitaria.
Obiettivo? L'approvazione entro fine anno: cioè entro un mese e mezzo.
Una notizia davanti alla quale non sono mancate le perplessità esplicitate da molti dei primi cittadini presenti con lo stesso Gargano - il più critico nei giorni scorsi - rimasto in silenzio preso in contropiede dalle parole del sindaco di Modena.
Di che Documento di indirizzo si parla? Cosa verrà scritto? Cosa hanno deciso i famosi 35 Gruppi di lavoro? Chi lo redigerà? Mezzetti o direttamente il Dg Altini? A quanto ammontano davvero le risorse aggiuntive che il presidente De Pascale vuole mettere sul tavolo e recuperate grazie alla stangata Irpef della Regione? Domande alle quali non è stata fatta chiarezza a quanto pare nella riunione di oggi.
Quello che è certo è che il sindaco Mezzetti appena pochi giorni fa aveva incontrato nella sede Pd (pur da remoto) i vertici Dem promettendo un percorso comune per la ridefinizione della sanità provinciale e oggi in Ctss ha messo in campo uno strappo che pare scavalcare il Pd stesso.
Completamente d'accordo con la accelerazione di Mezzetti si è mostrato il presidente della Provincia Fabio Braglia e l'assessore Maletti.
Ovviamente concordi anche i tre direttori generali delle aziende sanitarie. Ma questo 'schiaffo' al partito e ai colleghi sindaci reggerà davanti alla Conferenza con tutti i 47 primi cittadini della provincia di Modena?
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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