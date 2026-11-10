Nuovo segretario Pd Carpi: Maestri in Pole. I Dem: 'Percorso avviato'

Definito il calendario delle assemblee: appuntamenti il 21 novembre e il 4 dicembre. Al centro il confronto sul futuro del partito e sulle sfide della città. Il Partito Democratico di Carpi avvia il percorso che porterà all'elezione del nuovo Segretario o della nuova Segretaria cittadina. Il calendario prevede un primo appuntamento organizzativo dell'Assemblea cittadina mercoledì 11 novembre, dedicato alla definizione delle regole per le candidature e delle modalità di elezione. Sabato 21 novembre, alle ore 15, presso la sede del Pd in via Genova 16, è prevista l'Assemblea del Circolo Carpi Nord Centro Cibeno insieme al Circolo di Fossoli, Migliarina, Budrione e Cortile e al Circolo di San Marino, mentre venerdì 4 dicembre, alle ore 21, presso il Circolo Sociale Cibeno Pile, si terrà l'Assemblea cittadina per l'elezione della nuova guida del partito. Sarà presente anche il Segretario della Federazione provinciale, Massimo Paradisi. Il Circolo Carpi Sud ha svolto la sua assemblea ieri'. Lo rende noto il Pd di Carpi, tratteggiando il percorso formale che porterà alla individuazione del nuovo segretario della città, dopo le dimissioni di Daniela Depietri. Un percorso che al momento vede Giovanni Maestri in pole position per la successione.

'Il percorso rappresenta un'occasione per fare il punto sul lavoro svolto, valorizzare il contributo degli iscritti e dei circoli e rafforzare la capacità del Partito Democratico di ascoltare la città, elaborare proposte e affrontare le sfide dei prossimi anni. L'obiettivo è costruire un passaggio partecipato e unitario, capace di rafforzare il ruolo del PD nella vita politica e amministrativa di Carpi' - spiega il Pd.