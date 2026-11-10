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'Fare luce sul doppio ruolo di Carla Ferrari, progettista del Pug a Nonantola e assessore a Modena'

'Fare luce sul doppio ruolo di Carla Ferrari, progettista del Pug a Nonantola e assessore a Modena'

Forza Italia pone la questione e il Pd per tutta risposta valuta un’azione penale per diffamazione nei confronti del consigliere forzista

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'Prima dell’approvazione del PUG ho presentato una pregiudiziale per chiedere verifiche sul doppio ruolo dell’architetta Carla Ferrari, progettista e componente dell’Ufficio di Piano di Nonantola e, dal luglio 2024, assessore all’Urbanistica di Modena. Nessuna accusa personale, ma ho semplicemente chiesto se fosse stata aggiornata la dichiarazione sull’assenza di conflitti d’interessi, se fossero stati consultati i responsabili anticorruzione dei due Comuni e quale attività Ferrari avesse svolto dopo la nomina'. Lo dichiara Monica Contursi, consigliera comunale di Nonantola e membro della segreteria regionale di Forza Italia.

'È una questione concreta. Nonantola e Modena condividono snodi urbanistici decisivi: la SP 255, i collegamenti ciclabili e del trasporto pubblico, le aree produttive e il nuovo centro sportivo del Modena FC a Bagazzano. Lo stesso PUG richiede coordinamento con il capoluogo. Inoltre, il Piano votato il 4 novembre non coincide con quello adottato nel gennaio 2024, infatti, dopo il confronto in Provincia, nel CUAV e nelle commissioni sono intervenute modifiche alla disciplina rurale, al perimetro urbanizzato, ai parametri ambientali e agli elaborati sul rischio idraulico. Una parte del percorso si è svolto mentre Ferrari era già assessore. La delibera comunale del 2021 attestava l’assenza di conflitti, ma è precedente alla nomina politica.

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La domanda – incalza Contursi è semplice: è stata o no effettuata una nuova valutazione? Dopo la sospensione della seduta, le risposte del segretario comunale non hanno chiarito, a mio avviso, tutti i punti che tra l’altro, già nella scorsa commissione, erano stati in parte anticipati dal mio collega consigliere Antonio Grella'.


'La reazione della maggioranza è stata scomposta - prosegue Contursi -. Il sindaco Baccolini ha insistito sull’autonomia amministrativa fra Nonantola e Modena, eludendo il tema delle interconnessioni urbanistiche. Ancora peggio il capogruppo PD Guerra: ha definito la pregiudiziale “un’intimidazione di natura pretestuosa” e ha invitato a valutare un’azione penale per diffamazione nei miei confronti. Chiedere atti e garanzie non significa accusare nessuno. Il controllo dei consiglieri non si mette a tacere evocando i tribunali'.

'Stigmatizziamo questa reazione - dichiarano Enrico Fontana, commissario provinciale di Forza Italia, e Antonio Platis, responsabile regionale dell’Organizzazione -. Con Contursi chiederemo gli atti sugli incarichi, sulle verifiche anticorruzione e sulle modifiche al PUG successive al luglio 2024. Il Piano urbanistico è l’atto più importante di un’Amministrazione e deve essere fugato ogni dubbio di legittimità.

Alle domande si risponde con documenti, la dialettica ed il confronto sono il cuore della politica, prospettare iniziative penali assolutamente infondate è solo un maldestro tentativo di intimidazione che non troverà alcun terreno fertile'.

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