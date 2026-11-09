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Modena, piazza Grande perennemente invasa da stand e gastronomia: sito Unesco dileggiato e memoria calpestata

Modena, piazza Grande perennemente invasa da stand e gastronomia: sito Unesco dileggiato e memoria calpestata

Finita una rassegna, ecco nuovamente Piazza Grande, trasformarsi in cantiere per una nuova stagione natalizia

2 minuti di lettura

Piazza Grande, per sua caratteristica di essere patrimonio mondiale dell'umanità non può essere utilizzata impunemente per qualunque cosa, sarà quindi mio impegno, visto il proseguire di un uso improprio del sito, di sostenere presso l'Unesco, la richiesta di revoca del riconoscimento.

Ma ciò che maggiormente mi indigna e trovo vergognoso, è che un 'fazzoletto' di Piazza Grande, bagnato da sangue innocente, sia occupato da attività commeciali, stand fieristici e tavoli di ristorazione. Ne ho scritto due volte ai sindaci che si sono succeduti negli ultimi anni, ma si vede che non si usa più, quantomeno un cenno di risposta. E una vergogna che la gente passi indifferente, che nessuno alzi gli occhi alle due lapidi che ricordano quei tragici eventi, che i ragazzi delle scuole non vengano accompagnati in quel luogo, così come i bravi insegnanti che si premurano di organizzare il viaggio ad Auschwitz, ignorano cosa è scritto sulla facciata del convento del Murazzo, anzi, forse nemmeno sanno dove sia il Murazzo. Chi si riempie la bocca di democrazia, di libertà, dovrebbe prima essere cosciente a quale prezzo sia stata conquistata e mi meraviglio dell'Anpi, tanto pronta a volere cavalcare tragedie altrui (vedi rastrellamento degli ebrei romani) quanto assente nell'avere a ricordare,

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ad esempio, la figura e l'azione del Generale Li Gobbi, tanto per citare un nome che tutti dovrebbero conoscere e ricordare. 

Sono vecchio, sono stanco, potrei dire, chi me lo fa fare di arrabbiarmi, lascia perdere, ma è proprio l'umana insipienza a dirmi, no, se credi in valori come libertà, convivenza pacifica, sapersi perdonare a vicenda, sapere fare un onesto esame di coscienza, avere memoria del passato, non per coltivare odi e rancori, ma per costruire quell'Italia che ancora stenta ad essere veramente unita.

Sarei quindi ad auspicare che per i giorni avvenire, quel lembo di piazza rimanga libero, proprio perche la gente abbia a chiedersene il motivo. Mi dissi anche disponibile a fare inserire nella pavimentazione una 'pietra di inciampo', ma si vede che ci sono altre priorità,.. gastronomiche. Modena sta diventando una città dove è più facile mangiare che digerire.


Intanto, finita una rassegna, ecco nuovamente Piazza Grande, trasformarsi in cantiere per una nuova stagione natalizia. Chi oggi fosse giunto in visita a Modena ed avesse voluto ammirare la fiancata del Duomo, ne sarebbe stato impedito dall'enorme cantiere. Se piace così, si faccia pure, da parte mia, mi sento privato del potere fruire, anche solo visivamente, di un bene che vorrebbe essere patrimonio di tutti.

Ma tutto ciò è secondario e se poi dietro ci sono interessi economici, so già che si tratta di una protesta, la mia, inutile e che non interessa nessuno. Intanto al 'Sacrario' della Ghirlandina spicca una grande corona di alloro, deposta di fresco, e alle lapidi di Piazza Grande? Valutate voi. Per me, è una vergogna.

Giuseppe Bellei Mussini 

Foto dell'autore

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